 Рада начала процедуру выражения недоверия генпрокурору Рябошапке

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Народные депутаты включили этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады. Рассмотрение вопроса начали с выступления народных депутатов.
В своем выступлении нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что в стране нет генерального прокурора, а есть "генеральный прокурор Порошенко и "Европейской солидарности", которые выступают против его отставки.
В ответ на это нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репресси.
Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее выступление Бужанского уже есть основанием обращения в ЕСПЧ.
Также она отметила, что следующий генпрокурор будет на 300% Зеленского и будет проводить расправы против оппозиции.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся. Источник: https://censor.net.ua/r3179737
- Петр Лексеич, вам тут повестка на допрос...
- Так, меня нет - улетаю на встречу с помощником бывшего посла заместителя экс министра кабинета уборной европарламента. И заявите что это политические преследования!