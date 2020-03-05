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Все про:ВР (24519) Рябошапка Руслан (321)

 Рада начала процедуру выражения недоверия генпрокурору Рябошапке

Верховная Рада начала рассмотрение постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке

 Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты включили этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады. Рассмотрение вопроса начали с выступления народных депутатов.

В своем выступлении нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что в стране нет генерального прокурора, а есть "генеральный прокурор Порошенко и "Европейской солидарности", которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репресси. 

Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее выступление  Бужанского уже есть основанием обращения в ЕСПЧ. 

Также она отметила, что следующий генпрокурор будет на 300% Зеленского и будет проводить расправы против оппозиции.

Рада начала процедуру выражения недоверия генпрокурору Рябошапке 01

Источник: https://censor.net.ua/n3179750
 
 
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Ну ні, бужанський - то таки закінчена гнида...
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Зебилы все такие, один сплошной бужанский.
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- Слышь, Вова, - раздался из сектора ЕС ленивый голос Порошенко, - пожалей ты уже пацана, он тут не виноват. Ну хочешь, я сам в тюрьму сяду.
- Да! - быстро выдохнул Зеленский. - Да, конечно!
- А х#й тебе, - сказал Порошенко и обидно засмеялся. Источник: https://censor.net.ua/r3179737
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Вовка хочет в Ростов! Ты знаешь чики-чики-чики-чикита
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- Зеля, уже весна, где посадки, гы-гы-гы?
- Петр Лексеич, вам тут повестка на допрос...
- Так, меня нет - улетаю на встречу с помощником бывшего посла заместителя экс министра кабинета уборной европарламента. И заявите что это политические преследования!
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Ха-ха-ха тупой плоский юмор в стиле Петросяна и 95 анала!
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Так это не юмор, а именно то что происходит в данный момент.
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Что происходит? Тупыее мусора и повестку выписать по закону не могут! Ты это хотел сказать?
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ти клінічний ідіот? хоч одну справу проти Пороха порушили за розкрадання?
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От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский/доверия израильского глиста владелец диплома университета Соломона не оправдал.
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Бужанский зарабатывает себе Очки , - Следующие посадят его на долго .
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У меня другой вопрос интересует. Кто будет теперь лигетимным Вова или Витя?!
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Цирк на дроті у виконанні лакеїв одного народу🤢
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