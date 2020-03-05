 Рада начала процедуру выражения недоверия генпрокурору Рябошапке

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Народные депутаты включили этот вопрос в повестку дня внеочередного заседания Верховной Рады. Рассмотрение вопроса начали с выступления народных депутатов.

В своем выступлении нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что в стране нет генерального прокурора, а есть "генеральный прокурор Порошенко и "Европейской солидарности", которые выступают против его отставки.

В ответ на это нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко заявила, что в своем выступлении Бужанский фактически подтвердил, что единственной целью деятельностью Рябошапки были политические репресси.

Геращенко подчеркнула, что сегодняшнее выступление Бужанского уже есть основанием обращения в ЕСПЧ.

Также она отметила, что следующий генпрокурор будет на 300% Зеленского и будет проводить расправы против оппозиции.