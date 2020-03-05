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 Политика Украины
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 Рада рассмотрела 3,2 из 4 тыс. правок к законопроекту о рынке земли

Верховная Рада рассмотрела уже 3 182 правки к законопроекту №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За утреннее и вечернее пленарное заседание 5 марта народные депутаты рассмотрели 652 правки и остановились на 3 182.

Всего к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения было подано 4 018 правок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 64,3% украинцев выступают против открытия рынка земли, - опрос Центра Разумкова

Источник: https://censor.net.ua/n3179748
 
 
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Каким был план А./18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского.- Коломойский накинул око на украинские земли. Заблокировать земельные банки агрохолдингам с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана./ После назначения Коломойским руководства страны передача украинской земли в распоряжение еврейского, российского и других капиталов существенно упростилась
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Очень странно, 18 апреля президентом был Святой Петр, что же он не пресек подобный беспредел на корню.))
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Распродажа украинской земли это открытый акт геноцида украинского народа. Так это народ Украины воспринимает и после смены власти всех причастных к распродаже украинской земли будут осуждены имено по этой статье. Движение это уже началось, а время бежит бысро.
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это ты про "мудрый нарид"?
не смеши...
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Це потрібно робити терміново, не дати цим зебаригам приймати антиукраїнські закони.
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