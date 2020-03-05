 Рада рассмотрела 3,2 из 4 тыс. правок к законопроекту о рынке земли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За утреннее и вечернее пленарное заседание 5 марта народные депутаты рассмотрели 652 правки и остановились на 3 182.

Всего к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения было подано 4 018 правок.

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