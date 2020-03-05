 Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский

Как передает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах ВР заявил нардеп Александр Дубинский.
"На должность министра образования предлагают Юлию Гришину, она депутат от "Слуги народа", профессиональный учёный. Думаю, что это неплохая кандидатура, сейчас будем обсуждать ее со Шмыгалем на фракции", - заявил Дубинский.
Отвечая на вопрос о том, сколько подписей за кандидатуру Гришиной уже собрали народные депутаты, нардеп сказал, что не знает точное количество, но добавил, что их достаточно много.
"Не знаю, я думаю, что листа три подписей уже есть. Их много", - сказал Дубинский.
в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (обе степени получены по специальности трудовое право).
Владеет немецким языком на уровне А1.
Карьера
С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений
С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.
В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.
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Глянув на склад уряду. Важко їм буде все списувати на попередників. Половина складу з уряду януковича, друга Зеленського і капку Порошенка. Тобто з двох конвертів залишається лиш один - з заявою на ''вихід''.
Прізвища різні, однак виглядає, що по мамі брати. Отже свою державу вони нікому не віддадуть. Трішки позмагаються за неї з московитами.
Національна меншина України - українці, не представлена, воно й не дивно, якихось 95% від усіх жителів країни для українців є замало, щоб сформувати свою владу та впливати на розвиток держави. Однак влада їм і не потрібна, в них навіть вислів є такий: всі політики однакові і всі рвуться до корита. Мабуть по собі всіх міряють. Тому за своїх і не голосують, щоб бува не був на горі якийсь рідний кревник, а був поруч: на заробітках по европах або таким же сірим ніким.
Р.S. добре, що Гончарук, нарешті себе проявив, наче той лев, гордо мовив ''Все тільки починається!''. Прорекламувавши назву нового ток-шоу на ТВ, де він знову братиме участь в масовці...
Пошла погуглить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Список приличный. Другое дело, что врядли кто-то из ныне живущих реальных педагогов согласится возглавить это министерство. Делать что-то по указке свыше... перестать уважать себя.
А эта... щас прийдет, сделает умный вид, как здесь: и всё. Она понятия не имеет, что такое орфография, синтаксис и пунктуация! А тем более, что такое интеграл и дифференциал. Или, может быть, она историю знает)) Набирают проходимцев... а дети тупеют с каждым днем(