EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  806  15
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11788) Дубинский (72) Гришина Юлия (1)

 Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский

Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит с премьер-министром Денисом Шмыгалем кандидатуру депутата Юлии Гришиной на пост министра образования.

 Как передает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом в кулуарах ВР заявил нардеп Александр Дубинский.

"На должность министра образования предлагают Юлию Гришину, она депутат от "Слуги народа", профессиональный учёный. Думаю, что это неплохая кандидатура, сейчас будем обсуждать ее со Шмыгалем на фракции", - заявил Дубинский.

Отвечая на вопрос о том, сколько подписей за кандидатуру Гришиной уже собрали народные депутаты, нардеп сказал, что не знает точное количество, но добавил, что их достаточно много.

"Не знаю, я думаю, что листа три подписей уже есть. Их много", - сказал Дубинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин провел первое заседание в новом составе

Источник: https://censor.net.ua/n3179747
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ця тьотка, хоч українською розмовляє? Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 8332
 показать весь комментарий
 
 
Скажите а она проф ученый в какой области? Что она изобрела?
 показать весь комментарий
 
 
Очередной турыст. Скоро учеными будут называть менеджеров и управляющих отелями..

в 1995 году окончила школу и поступила на юридический факультет Киевского национального университета;в 2006 году Юлия Щотова получила научную степень кандидата юридических наук;в 2013 году защитила докторскую диссертацию по юридическим наукам (обе степени получены по специальности трудовое право).
Владеет немецким языком на уровне А1.
Карьера
С 2009 по 2013 год была деканом юридического факультета в Академии труда и социальных отношений
С 2014 по 2019 год Гришина работала в должности профессора кафедры трудового права и права социального обеспечения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
С 2018 года и по сей день она управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School". Также работает судьей Третейского суда организации Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев.
В 2019 году стала народным депутатом Украины от партии "Слуга народа". За время работы в должности дала 95 обещаний. 7 из них выполнила и 2 провалила. Остальные остались в процессе.
 показать весь комментарий
 
 
Избирали - веселились, посчитали - прослезились. Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 2197
 показать весь комментарий
 
Кстати, про "подсчитали".... тем самым министрам, которые не справились, не так давно выплатили премии. За шо премии?
 показать весь комментарий
 
Обласні ради повинні зібратись і вирішувати подальшу долю України як держави.
 показать весь комментарий
 
 
Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 4523Андрій Міщенко
4 год ·

Глянув на склад уряду. Важко їм буде все списувати на попередників. Половина складу з уряду януковича, друга Зеленського і капку Порошенка. Тобто з двох конвертів залишається лиш один - з заявою на ''вихід''.
Прізвища різні, однак виглядає, що по мамі брати. Фракция "Слуга народа" на заседании обсудит кандидатуру Гришиной на пост министра образования, - Дубинский - Цензор.НЕТ 9589 Отже свою державу вони нікому не віддадуть. Трішки позмагаються за неї з московитами.
Національна меншина України - українці, не представлена, воно й не дивно, якихось 95% від усіх жителів країни для українців є замало, щоб сформувати свою владу та впливати на розвиток держави. Однак влада їм і не потрібна, в них навіть вислів є такий: всі політики однакові і всі рвуться до корита. Мабуть по собі всіх міряють. Тому за своїх і не голосують, щоб бува не був на горі якийсь рідний кревник, а був поруч: на заробітках по европах або таким же сірим ніким.

Р.S. добре, що Гончарук, нарешті себе проявив, наче той лев, гордо мовив ''Все тільки починається!''. Прорекламувавши назву нового ток-шоу на ТВ, де він знову братиме участь в масовці...
 показать весь комментарий
 
 
Слишком много не цензоре стало Дубинского-говорящей головы Коломойского,что-то тут не чисто...
 показать весь комментарий
 
ну и каким боком она к образованию?) Драгоманова не закончила.... а юристов у нас хоть жо...пой жуй
 показать весь комментарий
 
 
Опять юристы. Все юристы. Или массажисты.
Пошла погуглить.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
Список приличный. Другое дело, что врядли кто-то из ныне живущих реальных педагогов согласится возглавить это министерство. Делать что-то по указке свыше... перестать уважать себя.
А эта... щас прийдет, сделает умный вид, как здесь: и всё. Она понятия не имеет, что такое орфография, синтаксис и пунктуация! А тем более, что такое интеграл и дифференциал. Или, может быть, она историю знает)) Набирают проходимцев... а дети тупеют с каждым днем(
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх