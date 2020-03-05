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 Политика Украины
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 Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС

Евросоюз в очередной раз призвал Россию проявить такой же конструктивный подход и такую ​​же свободу, как это делает Украина, в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, объявленном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за совершенный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить минские обязательства ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ снова не пустили патруль ОБСЕ на оккупированную часть Донбасса, - СЦКК

В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам пока не удалось договориться о новых участка разведения в соответствии с "нормандских обязательств".

Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня в середине и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что РФ немедленно использует свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, - Евросоюз об эскалации на Донбассе

"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться в Общий центр контроля и координации. Мы сожалеем, что Россия не приняла участие в недавней встрече военных экспертов "нормандской четверки" для обсуждения этого вопроса", - отмечается в заявлении.

Отмечается, что Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Востоке Украины.

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", - говорится в заявлении ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179746
 
   
 Топ комментарии
 
Такое впечатление, что там автоответчик сидит и выдает эти призывы. Чисто в дежурном режиме: 5 призывов в день после еды.
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Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе,

Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
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каждый раз, с таким заявлением, возникает ощущение, что они дают добро на дальнейшее разрушение.....поскольку россия не поддерживает конфликт, - а создала и управляет им....
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Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе,

Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
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Курилы и Сахалин ,это уже не ЕС...Думаю.Япония обязательно выставит такой иск в недалёком будущем
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..., землю франца-иосифа. со шпицбергена гнать ихними же мокрыми штанами!
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Такое впечатление, что там автоответчик сидит и выдает эти призывы. Чисто в дежурном режиме: 5 призывов в день после еды.
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России похер на заявления! Россия понимает только язык силы! Нужно усиливать санкции и холодную войну против РФ! Железный занавес опускать и т.д.
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А ще можна в очі ***** заглянути та побачити там мир...
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побачити в очах фуйла "мір ва всьом міре благадаря рассійскому руководству партіі і правітєльства"
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остановите транзит газа для начала...
слабо?
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надо было рубать транзит в 2014 году, а сейчас трубу построили и смысл??? я вижу в тебе подтекст кремлебота. Еще и впн стоит Эстонский. Отстаиваешь тут потоки северные.
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Очередная отписка "обеспокоенности", как у Чемберлена с Гитлером в 1938-1939 гг., пока к власти в Великобритании не пришел Черчилль.
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каждый раз, с таким заявлением, возникает ощущение, что они дают добро на дальнейшее разрушение.....поскольку россия не поддерживает конфликт, - а создала и управляет им....
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Все-равно что на мокшанских болотах, или в ихней же тайге призывать.
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В очередной раз: Прекратите подпитывать Россию турбинами Сименс.
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Шо там, монобільшість в Верховній Раді, тоже озаботілась?
Чи виразіла протєст Європє, за провокацію протів Россіі?
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Эй, у вас там с Зелькой один и тот же барыга что ли?
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вторжение фашистской орды теперь называется подпиткой ..
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на что Зеленский расчитывал,идя на рождение абсурдной по сути и антиукраинской по содержанию "формулы Штайнмайера" (тот и сам офигел от приписанной ему "формулы" )..от одностороннего разведения войск (а развели только Вову-недотёпу) ?
Только для того.чтобы ЕС сто тридцать второй раз "призвали Россию прекратить ПОДДЕРЖИВАТЬ..???..
Какой смысл дальше лезть в эту кремлёвскую ловушку под названием "минско-нормандский формат"?
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что за дурацкие призывы? Россия не подпитывает конфликт. Россия и есть причина, оккупант украинских Крыма и Донбасса. Пока Россию не признаете стороной войны война будет продолжаться бесконечно.
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В Идлибе ранен брат Башара Асада и командир асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан погиб
5 марта 2020, 14:40
​В ходе боевого столкновения на севере Сирии брат президента страны Башара Асада получил ранения. Кроме того, убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. В ходе боевых действий в провинции Идлиб на севере Сирии накануне был убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. Более того, журналисты выяснили, что тяжелое ранение получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад. Журналистам подтвердили, что Сухейль аль-Хасан умер от тяжелых ранений в госпитале Хамы, куда его доставили из Саракиба после боя. Личной охраной Сухейля занимались российские спецподразделения из ССО РФ.
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https://www.youtube.com/watch?v=g8kx-l7Ioj8

качественная работа снайпера ополчения
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"Беспилотник...беспилотник,
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Беспилотник,нас тут нет!"
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так в ЕС проговорились, что в свинарнике гражданская война! какое горе для патриотов Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС - Цензор.НЕТ 8584
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