 Призываем Россию прекратить подпитывать конфликт на Донбассе, - заявление ЕС

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, объявленном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 5 марта, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"ЕС вновь призывает стороны быстро и в полной мере выполнить Минские договоренности и полностью соблюдать свои обязательства. Мы отдаем должное украинскому руководству за совершенный им конструктивный подход и политическую волю к переговорам о прекращении конфликта и призываем Россию действовать так же. Мы призываем Россию полностью взять на себя ответственность и использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы полностью выполнить минские обязательства ", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе также выразили сожаление по поводу того, что сторонам пока не удалось договориться о новых участка разведения в соответствии с "нормандских обязательств".
Кроме того, ЕС обеспокоен сообщениями СММ о нарушении режима прекращения огня в середине и в непосредственной близости от существующих участков разведения, а также о продолжающемся незаконном присутствии там членов поддерживаемых Россией вооруженных формирований, которые носят нарукавные повязки с надписью "СЦКК".
"В этом контексте мы в очередной раз призываем Россию вернуться в Общий центр контроля и координации. Мы сожалеем, что Россия не приняла участие в недавней встрече военных экспертов "нормандской четверки" для обсуждения этого вопроса", - отмечается в заявлении.
Отмечается, что Россия должна прекратить подпитывать конфликт на Востоке Украины.
"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских договоренностей", - говорится в заявлении ЕС.
Пора уже забирать Калининградскую область, в качестве действенной санкции...
слабо?
Чи виразіла протєст Європє, за провокацію протів Россіі?
Только для того.чтобы ЕС сто тридцать второй раз "призвали Россию прекратить ПОДДЕРЖИВАТЬ..???..
Какой смысл дальше лезть в эту кремлёвскую ловушку под названием "минско-нормандский формат"?
В Идлибе ранен брат Башара Асада и командир асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан погиб
5 марта 2020, 14:40
В ходе боевого столкновения на севере Сирии брат президента страны Башара Асада получил ранения. Кроме того, убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. В ходе боевых действий в провинции Идлиб на севере Сирии накануне был убит глава асадитской "Армии тигров" Сухейль аль-Хасан. Более того, журналисты выяснили, что тяжелое ранение получил брат сирийского диктатора Дин Махер аль-Асад. Журналистам подтвердили, что Сухейль аль-Хасан умер от тяжелых ранений в госпитале Хамы, куда его доставили из Саракиба после боя. Личной охраной Сухейля занимались российские спецподразделения из ССО РФ.
качественная работа снайпера ополчения
Что ты вьешься надо мной?
Ты добычи не добьешься,
Беспилотник,нас тут нет!"