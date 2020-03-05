 В зоне ООС один раненый, двое воинов получили боевые поражения, с начала суток - 9 обстрелов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.
"Сегодня, 5 марта, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения и еще 2 военнослужащих Объединенных сил получили боевое поражения", - сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" был зафиксирован один обстрел возле Авдеевки. Противник выпустил 7 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь обстрелов наших позиций:
- два раза рядом с Зайцевым - из 82-мм минометов - 13 мин, а также велся обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Новотошковского - из миномета калибра 120 мм - 10 мин;
- трижды в районе населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм - 4 снаряда, из миномета калибра 120 мм - 4 мины и 2 мины из 82-мм миномета;
- вблизи Новозвановки - из противотанкового ракетного комплекса;
- рядом с Луганским - из станкового противотанкового гранатомета - 3 выстрела, а также противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника", - добавили штабе.
Надо своим кресла пораздавать....
Когда президент государства теряет связь с реальностью и погружается в виртуальный мир комфортного для себя положения вещей (проще говоря - выдает желаемое за действительное), то расплачиваться за это вынуждены граждане этого государства, часто даже жизнью.
Об этом говорится в сегодняшней статье издания Depo.ua.
Интересную статистику обнародовала недавно прокуратура Луганской области: с начала текущего года в результате вооруженного конфликта на территории Луганской области погибли 30 военнослужащих ВСУ и еще 63 получили ранения, тогда как за аналогичный период 2019 года было зафиксировано шесть погибших и 45 раненых.
Что характерно, потери ВСУ увеличились в пять раз после того, как по инициативе президента Владимира Зеленского сразу в двух местах Луганской области было проведено так называемое разведение сил - в Станице Луганской и Золотом. Кстати, поговаривают, что идея с разведением сил принадлежит тогдашнему советнику президента Андрею Ермаку, который после этого пошел на повышение и сейчас возглавляет Офис президента.
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И если в Станице Луганской пока сохраняется видимость перемирия и вражеские обстрелы раздаются только «по большим праздникам», то окрестности Золотого, да и сам населенный пункт регулярно попадают в сводки штаба ООС со смертельным исходом для украинских бойцов.
Уже 1 января 2020 года боевики «ЛНР» обстреляли позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия близ населенного пункта Орехово, который граничит с «разведенным» Золотым и на который, по сообщениям журналистов и волонтеров на местах, штаб ООС списывает все обстрелы, которые приходятся на зону разведения. В результате обстрела 1 января один военнослужащий погиб и один получил ранения.
Не лучшей была ситуация и на рождественские праздники - в результате преступных действий российских наемников лишь на Луганщине двое украинских защитников погибли и пятеро получили ранения.
Но, как выяснилось потом, это было только начало…
Настоящие события, которые даже за уши не притянешь под определение «режим тишины», произошли в феврале. В частности, 18 февраля в 5 утра российские войска атаковали украинские опорные пункты в районе «разведенного» Золотого.
В итоге завязался многочасовой непрерывный тяжелый бой с применением всех видов оружия, включая артиллерию калибра 152 мм и минометы калибра 120 мм. Противник на широком фронте накрывал боевые порядки 72-й и 93-й механизированных бригад в районе участка разведения Золотое - Орехово - Новотошковское. А на одном из опорных пунктов был ближний бой с российской штурмовой группой.
Вдобавок в ночь на 22 февраля штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) сделала попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады возле высоты 195 возле села Крымское на Бахмутской трассе. Пользуясь полной темнотой, противник сделал попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако очередная смена была наготове, наемников обнаружили в тепловизор, после чего эффективно устранили огнем стрелкового оружия.
И хоть в тот раз обошлось без жертв, но сам факт открытой атаки россиян близ зоны разведения сил во время действующего режима тишины говорит о многом.
Атаки россиян под Золотым, по сути, перечеркнули все миротворческие потуги президента Украины Владимира Зеленского и заставляют его начинать все сначала. В частности, его идея по созданию платформы Сергея Сивохо относительно диалога с Донбассом умерла в зародыше под огнем российских наемников.
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А о совместном с боевиками «Л-ДНР» патрулировании российско-украинской границы уже и речи быть не может. Но это не точно.
Таким образом, как мы и прогнозировали, президент Зеленский своими (или навязанными ему Ермаком) миротворческими инициативами сам себя загнал в тупик, выхода из которого пока не видно.
Новая власть докатилась уже до того, что начинает доставать из нафталина старые идеи Порошенко по решению конфликта на Донбассе и выдавать их за свои. Речь идет о миротворцах ООН на украино-российской границе, которых активно продвигал Порошенко и от которых широким жестом отказался Зеленский сразу после вступления в должность.
Кстати, мы еще в прошлом году предупреждали, что так будет.
У бубочки сейчас дела поважнее!!!! Оно не знает кого ему назначить в правительство, что бы язык не шершавый был!!! Не то неприятно!