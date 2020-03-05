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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11788) Шмыгаль Денис (32)

 Кабмин провел первое заседание в новом составе

Сегодня, 5 марта, состоялось первое учредительное заседание нового правительства под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Заседание было посвящено подготовительным и техническим кадровым вопросам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Рад приветствовать всех министров. Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп. Хочу отметить, что правительство, министерства сделают максимально необходимое для того, чтобы результат был положительным и ощущался людьми. Поэтому сегодня мы должны проголосовать, в первую очередь, необходимые для запуска нового правительства кадровые решения.

Перед нами серьезные вызовы - экономические, социальные, политические. Мы осознаем, что решение задач будет нелегким. Поэтому на следующее, очередное заседание Кабмина, мы уже сегодня готовим те решения, которые отражают озвучены мной вчера в парламенте тезисы - от реформ до готовности страны к возможной вспышке коронавируса", - заявил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приоритеты у нового Кабмина будут те же, что и у предыдущего, - Шмыгаль

Учитывая также ситуацию с выявленным прецедентом распространения коронавируса в стране и ситуацию в целом в мире, на первом заседании Кабмина было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению попадания и распространения на территории Украины ОРЗ, вызванного коронавирусом 2019-nCoV.

Источник: https://censor.net.ua/n3179741
 
 
 Топ комментарии
 
У них теперь железная отмазка - папередники всё прокатали на самокате....
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Предсмертные судороги зеленого стада.....
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Як влучно хтось написав тут на форумі вчора: у зебілів закінчилися зебіли!
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І що? Коли вже економічний ривок нарешті?
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У них теперь железная отмазка - папередники всё прокатали на самокате....
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Як влучно хтось написав тут на форумі вчора: у зебілів закінчилися зебіли!
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Нам предстоит много работы, мы должны быстро войти в темп.Источник: https://censor.net.ua/n3179741

И нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!...
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Предсмертные судороги зеленого стада.....
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в добрый путь...на 6 месяцев максимум
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"Ам-ням-ням-ням да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг"©
(песня из к/ф "Обыкновенное чудо")
Утверждённая Шмыгалем Программа работы Правительства:
1) Сначала побольше «Ам-ням-ням-ням»
2) Потом подальше «Шмыг-шмыг-шмыг-шмыг»
3) Всем следить в оба, дабы не пропустить момент активации п.2 Программы.
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Еще не одно правительство не заработало сколько негатива как Гончарук , - И он его Заслужил справедливо под натиском Общественности. А это правительство , - посмотрим , но думаю Юмор Будит.
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А шо за хобби у этого кренделя: велик, самокат, йога на столе....???
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новые зебики тоже занимались кадровыми решениями и перезагрузками для захвата власти, вместо экономки...теперь опять кадрами занимаются, и так по кругу
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