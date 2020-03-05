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 Политика Украины
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Все про:Министерство культуры (389) Бородянский Владимир (110)

 Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства

Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что отказался от предложения возглавить министерство в утвержденном в среду составе правительства из-за несогласия с разделением ведомства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-министр написал в Фейсбуке. 

"Я отказался от предложения возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением министерства, потому что это отбросит нас минимум на год от старта изменений во всей гуманитарной сфере: спорт снова будет рассматриваться не как часть гуманитарного пространства государства, что и повлекло сегодняшнее, мягко говоря, непонимание невероятного влияния спорта на воспитание, на создание культурного пространства, на формирование государства", - написал Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook.

Он поблагодарил команду Минкульты и коллег по правительству.

"Семь месяцев назад, перед тем, как принять предложение присоединиться к работе в правительстве, я задал себе вопрос: зачем мне быть министром. Тогда мой ответ самому себе был такой: есть окно возможностей построить систему, которая позволит создать среду для развития культурного капитала украинцев, который является основой развития любого общества и государства", - добавил Бородянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина пока не планирует отменять спортивные мероприятия из-за угрозы коронавируса, - Бородянский

Источник: https://censor.net.ua/n3179738
 
 
 Топ комментарии
 
После Вашего ,Бородянский, закона « заткнуть сми рты» - вас на рудники надо отправлять 😀😀😀
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зебика выкинули в окно возможностей, свои же
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зебика выкинули в окно возможностей, свои же
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Слава Богу, что это ЧМО бородянское само отказалось.
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какой аккуратный в выражениях - не хочется стать новым убийцей Шеремета?
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Отказался? И СЛАВА БОГУ!
Имею знакомых на телевидении, они про этого бездара много интересного рассказывают.
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я не впевнений, що потрібно змішувати спорт і культуру. обидва напрямки у глибокій сраці... і на двух стільцях не всидіти
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После Вашего ,Бородянский, закона « заткнуть сми рты» - вас на рудники надо отправлять 😀😀😀
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З Бородянського такий спортсмен, як з мене балерина)))
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Бородянский: Я отказался возглавить министерство из-за фундаментального несогласия с разделением ведомства финансовых потоков.
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Хорошо, что выгнали. Бородянский дурак.
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Пендель, в понимании Бородянского - это "отказался"...
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