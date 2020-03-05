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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4794) Бутусов Юрий (2042) Рябошапка Руслан (321)

 Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов

Увольнение Рябошапки одобряют как новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, так и все другие центры влияния вокруг Зеленского.

Об этом написал в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генпрокурор Руслан Рябошапка будет уволен. Мне казалось, что это произойдет через один-два месяца, но, видимо, решили не ждать. Рябошапка был другом и доверенным лицом бывшего главы ОП Андрея Богдана, и Богдан был для Рябошапки "политической крышей" и точкой опоры.

Президент Зеленский, кстати, еще в сентябре 2019-го лично предлагал Рябошапке назначить своего юриста Сергея Ионушаса первым заместителем генпрокурора, но Рябошапка при поддержке Богдана в результате так и не назначил конкурента. Были весьма забавные ситуации и по конкретным делам - так, именно Рябошапка сделал себя процессуальным руководителем по делу Национальной академии аграрных наук, которое было открыто под настойчивым вниманием Богдана против руководства НАА без каких-то серьезных процессуальных оснований. Дела по мэрии Днепра - это тоже были "личняки". Теперь бумеранг вернулся.

Новый руководитель Офисе президента Андрей Ермак зачистку людей Богдана во власти одобряет и способствует, и увольнение Рябошапки поддерживают и все другие центры влияния вокруг Зеленского, и большинство депутатов "Слуг народа", и Коломойский, и у каждого свои резоны.

Президент Владимир Зеленский звонил и ставил задачи генеральному прокурору Руслану Рябошапке, конечно, не так часто как мог бы - каких-то 2-3 раза в день. Ну и примерно раз в неделю по понедельникам вызывал Рябошапку для заслушивания резонансных дел и давал поручения по кому генпрокурор должен работать. Поэтому слышать "Рябошапка - это не ко мне вопрос" от президента довольно странно для всех, кто понимает как работает власть.

Новым генпрокурором будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист "95-го квартала", который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве. Будет ли он адекватным генпрокурором? Не имея никакого управленческого опыта, не имея понимания политики, организации уголовного процесса, Ионушас будет долгое время на должности учиться, а не принимать решения. Если Иоунашас назначит себе дееспособных заместителей - то могут быть позитивные изменения. Но вряд ли ему позволят быть самостоятельным руководителем, опыта самостоятельного лидерства у него в жизни не было, это будет снова история зависимости от кого-то. ГПУ как была так и будет находиться во власти политических эмоций, в ручном режиме управления из Офиса, поменялись только диспетчеры, надежд на профессиональные изменения очень немного", - написал журналист.

Смотрите также: Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский об увольнении Рябошапки. ВИДЕО (обновлено)

Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179734
 
 
 Топ комментарии
 
конец эпохи кумовства - весь 95 квартал трудоустроен
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Не только его.. земрази спелись с опзж.
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Убирают всех, кто имеет личное мнение...
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кстати, Сокира перуна отличная группа. Послушайте новый альбом Дорога в АТО
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Не только его.. земрази спелись с опзж.
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Слуги и ************* путлера жрут из рук убийцы- диктатора
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не тільки. А й ахметівська Довіра та й бахматюкове майбутнє.
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у рябой шапки оказывается было свое мнение?) чего же его никто не слышал пол года?
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Зебилы, а за что вы Рябошапку уволили? Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3862
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Он что, успел стать твоим любимчиком? Уже соскучился?
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конец эпохи кумовства - весь 95 квартал трудоустроен
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Ну, кто-то же должен за общаком смотреть....
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"Новым генпрокурором Увольнение Рябошапки поддерживают все центры влияния вокруг Зеленского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7466 будет избран тот самый Сергей Ионушас, юрист "95-го квартала", который специализировался исключительно на авторском и патентном праве, и также не имеет понятия в уголовном праве."
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Та все нормально. Капець вже невідворотній, не хвилюйтесь
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м ты к этому руку приложил во втором туре
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ну ти хоча б морально задоволений результатом своєї "роботи"?
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Богдан тот был гавно...и ермак такое же гавно....в зеленом стаде нормального человека быть не может по определению....
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Ну, не кума ж призначає.
У Зеленського взагалі нема кумів.
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Вырастает "микрон" в "макрона",
И пойдёт расти в "х..ла".
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бойцу похер все ети зеленые 800 пудовые обезьаны в раде - боец борется за свою жизнь и того Василя шо рядом - если зеленые шматки сала их разозлят? - в Киеве проснуться каштаны....
а не дай боже, шо с дружком Василем? - всем зеленым тварям висеть.
за ленкой и папой саней следите, как тока они лыжи начнут смазывать - ето сигнал...
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и почему тот боец до сих пор ждёт ?

даёт Зеле ещё сто дней ?
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Буде хохма, якщо Рада Зєлю звільнить, замість Рябошапки. Уявляю його пику.
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Думаю он и сам бы был не против. Видно что чел поменялся полностью от этого говна
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А я не думаю. Він вже не уявляє себе без влади. Влада як наркотик.
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Сомневаюсь. Видел вчера как пеця подошел к ниму. Зеленский просто был убитый. Как будто его только что на деньги выставили. Чет не видно было что он аж ташится от власти
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Ага. Воркували, як двоє голубків. І тепер Зєля звільняє Рябошапку, бо не виносить підозру Петру???
Лицеміри брехливі.
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Забуть про Зеленского. Он никто. Он уже слился. Вчера мы все это увидили
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Зебіл, а тоді хто в тебе фюрер сьогодні?
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і Юлєчку призначить..
Звільнення Рябошапки підтримують усі центри впливу навколо Зеленського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8898

юлєботи такі фантазери...
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Увольнение Рябошапки поддерживают все центры возлияния вокруг Зеленского, - Бутусов.
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Скажіть, навіщо ми взагалі змінювали владу ?
Краще стало ???
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Не успел прихвостен Стаи помыть ноги в Океане , а сородичей уже изгоняют из Стаи , - А какой был Ваш Прокурор , а уже и Не Ваш. Вот это приоритеты.
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вш прокурор, зебіл, ваш, не віднкуйся. Але в нього сім'я в Парижі - хоче до неї літати, а не бути персоною нон грата.
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ярош, блин, разочаровал в конец со своим кулеметом,,,,,
билецкий трепло = 0..
зелень везде, хоть откапывай ......
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Те що до тебе дійшло тільки 05.03.2020, розумні українці, знали ще 21.04.2019, коли намагалися запобігти цьому, голосуючи за Порошенка.
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если бы ты, недавний, поднял все мои комменты с 01.01.2019 до 21.04.2019 - ты бы етот коммент не написал - как новичка или дурачка, на первый раз прощаю....
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Ищите себе нового лидера .Порошенко уже давно стал политическим мусором,но до ваших умов это никак не может дойти.Туговатые Вы мои.
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ха ха - порох сьедедый? зеленой шоблой?
то то клована штормит от одного его присутсвия - вы еще увидите пороха - зеленки прикацапленые....
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Какие лидеры вы о чем? Вся "элита" начиная от районных центров и заканчивая ВР -криминал. Был один не лох, хватило меньше чем на год, и стал лох
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