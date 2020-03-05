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 Политика Украины, Экономика
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Все про:приватизация (945) ФГИ (562) Сенниченко Дмитрий (6)

 В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко

Фонд государственного имущества Украины планирует в 2020 году объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации, первыми станут столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На конференции по управлению госимуществом в Киеве он продемонстрировал график, согласно которому третий конкурс ориентировочно в конце августа будет объявлен по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ). К концу октября к приватизации подготовят "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш". По данным Сенниченко, конкурс по продаже последнего объекта - "Центрэнерго" - запланирован на конец года.

Всего к объектам большой приватизации относятся 23 объекта, уточнил глава ФГИ.

Из интересных объектов малой приватизации, которые будут выставлены до конца года, он выделил "Атомпрофздравницу", Спорткомплекс в Харькове, научно-технический центр "Плазмотрон", НИИ по инженерным изысканиям, НИИ "Эротрон" во Львове и Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

Сенниченко напомнил, что с начала года состоялось уже 55 успешных аукционов малой приватизации в Prozorro, что позволило выполнить план продаж за два месяца, предполагавший поступление около 0,2 млрд грн, на 95%. Среди самых результативных конкурсов он назвал продажу подземного паркинга в Киеве за 30 млн грн, санатория "Прикарпаття" за 17,3 млн грн и лагеря "Лазурный" за 13,5 млн грн.

Помимо того в начале марта ФГИ удалось продать "Киевпассервис" за 230,9 млн грн.

Читайте: Все автовокзалы Киева и области продали с аукциона за 230 млн гривен

Источник: https://censor.net.ua/n3179733
 
 
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ну фсеее..пошли жнива весною вместо посадок, значиццо косить зелень пора гопоте ненасытной...наголосовала отара, в бомжи скоро в таком темпе всех сирых и убогих отправят еще и последнее, землю отнимут..и тогда уже полный кабздец придет... В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7031
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Это распродадут, еще и землю в придачу... а потом хоть трава не расти. Хорошо хоть, что это зебилы сделали разом.
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ФГИ расписался в собственной беспомощности и некомпетентности, продаются объекты, которые могут приносить прибыль, но не приносят. С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.
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Предприятия не для того находятся в гос.собственности
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Да, тут всё идёт к легализации проституции, и тогда Межигорье померкнет на фоне здравниц и гостиниц В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 5424
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С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.

Иногда практикуют "полет Чечетова"...
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Что-то не знаю ни одно предприятие, где бы после приватизации было что-то положительное.
В основном,грабеж, кумовство, и снижение зарплат.Власть держится на продаже сырья и полуфабрикатов.
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Интересно, когда все закончится, что продавать будут?
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Барыги, и мошенники на доверии. По другому зе банду назвать нельзя.
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