EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1096  12
Все про:приватизация (945) ФГИ (564) Сенниченко Дмитрий (8)

 В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостиницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко

Фонд государственного имущества Украины планирует в 2020 году объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации, первыми станут столичная гостиница "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На конференции по управлению госимуществом в Киеве он продемонстрировал график, согласно которому третий конкурс ориентировочно в конце августа будет объявлен по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ). К концу октября к приватизации подготовят "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш". По данным Сенниченко, конкурс по продаже последнего объекта - "Центрэнерго" - запланирован на конец года.

Всего к объектам большой приватизации относятся 23 объекта, уточнил глава ФГИ.

Из интересных объектов малой приватизации, которые будут выставлены до конца года, он выделил "Атомпрофздравницу", Спорткомплекс в Харькове, научно-технический центр "Плазмотрон", НИИ по инженерным изысканиям, НИИ "Эротрон" во Львове и Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

Сенниченко напомнил, что с начала года состоялось уже 55 успешных аукционов малой приватизации в Prozorro, что позволило выполнить план продаж за два месяца, предполагавший поступление около 0,2 млрд грн, на 95%. Среди самых результативных конкурсов он назвал продажу подземного паркинга в Киеве за 30 млн грн, санатория "Прикарпаття" за 17,3 млн грн и лагеря "Лазурный" за 13,5 млн грн.

Помимо того в начале марта ФГИ удалось продать "Киевпассервис" за 230,9 млн грн.

Читайте: Все автовокзалы Киева и области продали с аукциона за 230 млн гривен

Источник: https://censor.net.ua/n3179733
 
 
 Топ комментарии
 
ну фсеее..пошли жнива весною вместо посадок, значиццо косить зелень пора гопоте ненасытной...наголосовала отара, в бомжи скоро в таком темпе всех сирых и убогих отправят еще и последнее, землю отнимут..и тогда уже полный кабздец придет... В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7031
 показать весь комментарий
 
Что-то не знаю ни одно предприятие, где бы после приватизации было что-то положительное.
В основном,грабеж, кумовство, и снижение зарплат.Власть держится на продаже сырья и полуфабрикатов.
 показать весь комментарий
 
Это распродадут, еще и землю в придачу... а потом хоть трава не расти. Хорошо хоть, что это зебилы сделали разом.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну фсеее..пошли жнива весною вместо посадок, значиццо косить зелень пора гопоте ненасытной...наголосовала отара, в бомжи скоро в таком темпе всех сирых и убогих отправят еще и последнее, землю отнимут..и тогда уже полный кабздец придет... В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 7031
 показать весь комментарий
 
 
Это распродадут, еще и землю в придачу... а потом хоть трава не расти. Хорошо хоть, что это зебилы сделали разом.
 показать весь комментарий
 
 
ФГИ расписался в собственной беспомощности и некомпетентности, продаются объекты, которые могут приносить прибыль, но не приносят. С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.
 показать весь комментарий
 
 
Предприятия не для того находятся в гос.собственности
 показать весь комментарий
 
 
Да, тут всё идёт к легализации проституции, и тогда Межигорье померкнет на фоне здравниц и гостиниц В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостинницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 5424
 показать весь комментарий
 
С коррупцией в ФГИ своя рубашка особенно близко к телу.

Иногда практикуют "полет Чечетова"...
 показать весь комментарий
 
Что-то не знаю ни одно предприятие, где бы после приватизации было что-то положительное.
В основном,грабеж, кумовство, и снижение зарплат.Власть держится на продаже сырья и полуфабрикатов.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, когда все закончится, что продавать будут?
 показать весь комментарий
 
Барыги, и мошенники на доверии. По другому зе банду назвать нельзя.
 показать весь комментарий
 
Грабунок держави триває. Якщо ми їх не спинимо, то від країни нічого не залишиться.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх