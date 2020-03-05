 В 2020 году на большую приватизацию будут выставлены ОПЗ, "Центрэнерго", "Электротяжмаш", ОГХК и 2 гостиницы в Киеве, - глава ФГИ Сенниченко

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На конференции по управлению госимуществом в Киеве он продемонстрировал график, согласно которому третий конкурс ориентировочно в конце августа будет объявлен по Одесскому припортовому заводу (ОПЗ). К концу октября к приватизации подготовят "Президент-отель", а после него, к концу ноября - завод "Электротяжмаш". По данным Сенниченко, конкурс по продаже последнего объекта - "Центрэнерго" - запланирован на конец года.

Всего к объектам большой приватизации относятся 23 объекта, уточнил глава ФГИ.

Из интересных объектов малой приватизации, которые будут выставлены до конца года, он выделил "Атомпрофздравницу", Спорткомплекс в Харькове, научно-технический центр "Плазмотрон", НИИ по инженерным изысканиям, НИИ "Эротрон" во Львове и Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприниматель обвиняет ФГИ в незаконном расторжении договора аренды на столовую: Такого еще не было, чтобы глава госимущества с замами пришел и начал отжимать столовую в центральном аппарате. ВИДЕО

Сенниченко напомнил, что с начала года состоялось уже 55 успешных аукционов малой приватизации в Prozorro, что позволило выполнить план продаж за два месяца, предполагавший поступление около 0,2 млрд грн, на 95%. Среди самых результативных конкурсов он назвал продажу подземного паркинга в Киеве за 30 млн грн, санатория "Прикарпаття" за 17,3 млн грн и лагеря "Лазурный" за 13,5 млн грн.

Помимо того в начале марта ФГИ удалось продать "Киевпассервис" за 230,9 млн грн.

Читайте: Все автовокзалы Киева и области продали с аукциона за 230 млн гривен