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 Политика Украины, Общество
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 Тысячи пациентов в Украине могут остаться без квалифицированной медпомощи, - проректор НМАПО им. Шупика Моисеенко

Несколько врачей-ученых, которые преподают в медицинских вузах Украины, могут потерять возможность заниматься образовательной и практической деятельностью. Такие последствия будет иметь реформа вторичного звена медицинской помощи, которая стартует уже 1 апреля 2020.


Об этом заявила проректор по научно-педагогической и лечебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Раиса Моисеенко во время пресс конференции в УНИАН.

По ее словам, в Украине нет университетских клиник для медицинской практики, а также не предусмотрены средства на аренду помещений в медицинских учреждениях. Также более 600 врачей-ученых высшей категории не смогут зарегистрироваться в системе HELSI для работы с пациентами.

"В результате такой реформы 30000 врачей перестанут получать практические навыки на клинических базах, а 300 000 пациентов не смогут лечиться у высокопрофессиональных врачей", - считает Раиса Моисеенко.

По словам профессора, в результате реформы Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика может остаться без лечебных баз.

В академии говорят, что последипломную подготовку врачей всегда финансировало государство. Поэтому надеются на понимание и помощь педагогам со стороны нового министра здравоохранения Ильи Емца, который и сам является известным ученым и практиком детской кардиохирургии.

Источник: https://censor.net.ua/n3179730
 
 
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вот так европа избавляктся от украинцев, под лозунгом реформ
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960 термометров и тысячи кашляющих? - вируса нет!
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Да, Супрун собой проиллюстрировала известную поговорку, что в историю можно войти, а можно - вляпаться.
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Нужно делать так как есть за границей. 6 лет обучения, 1 год интернатуры в разных отделениях клиники.Выбор профессии или получаеш, после сдачи теста ,лицензию на общую практику ( врач скорой ,помощник терапевта и тд) и потом ещё 6 лет специализации.Опять тесты и получаеш лицензию специалиста.И потом ещё 3 года на европейскую лицензию.Только в 32 года ты врач .У нас в 26 уже супер врачи,просто смешно
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Как человек болезненный, я знаю о нашей медицине достаточно много. И скажу так, если раньше её не было, то теперь её тоже нет но с кучей бумажек, которые и здоровый не всякий выгрызет.
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