 Тысячи пациентов в Украине могут остаться без квалифицированной медпомощи, - проректор НМАПО им. Шупика Моисеенко



Об этом заявила проректор по научно-педагогической и лечебной работе Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Раиса Моисеенко во время пресс конференции в УНИАН.

По ее словам, в Украине нет университетских клиник для медицинской практики, а также не предусмотрены средства на аренду помещений в медицинских учреждениях. Также более 600 врачей-ученых высшей категории не смогут зарегистрироваться в системе HELSI для работы с пациентами.

"В результате такой реформы 30000 врачей перестанут получать практические навыки на клинических базах, а 300 000 пациентов не смогут лечиться у высокопрофессиональных врачей", - считает Раиса Моисеенко.

По словам профессора, в результате реформы Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика может остаться без лечебных баз.

В академии говорят, что последипломную подготовку врачей всегда финансировало государство. Поэтому надеются на понимание и помощь педагогам со стороны нового министра здравоохранения Ильи Емца, который и сам является известным ученым и практиком детской кардиохирургии.