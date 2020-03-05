 Многие сомневаются в невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь из-за непонимания сути обвинений, - Маслов изложил детали дела Шеремета

Об этом на странице в сети Facebook сообщил юрист, привлеченный в качестве специалиста адвокатами Андрея Антоненко, бывший военнослужащий Леонид Маслов, информирует Цензор.НЕТ.

"К большому сожалению, как выяснилось, существует огромное количество людей, которые не знают, что же предъявило следствие и сомневаются в невиновности подозреваемых.

Мотив

Нацизм и дестабилизация обстановки. Нацизм подтверждается двумя карикатурными изображениями в фейсбуке. Дестабилизации не наступило. Преступники ни до ни после гибели Павла Шеремета не проявляли попыток дестабилизации. Такая одноразовая банда подрывников, которые одновременно сошли с ума. Музыкант-детский хирург-парамедик. Не существует доказательств их реального знакомства на момент трагедии (Антоненко-Кузьменко - знакомство виртуальное, Кузьменко-Дугарь и Антоненко-Дугарь - не были знакомы вообще). Никто не был знаком с Павлом Шереметом и все трое слабо представляли кто это.

Заказчик

Версия о наличии "заказчика" и "покровителя" не согласуется с заявленным мотивом, сообщается в СМИ, но не в суде. Все трое подозреваемых не сотрудничали со спецслужбами (мне по крайней мере это достоверно известно по Антоненко).

Сообщники

В деле отсутствуют какие-либо упоминания сообщников. Семья Грищенко, которые являются фигурантами другого дела, упоминается только в СМИ, они не являются фигурантами дела Шеремета, а единственная связь - магниты (см. ниже).

Оснащение и возможности

У Андрея Антоненко нашли экспонат - выхолощенную мину МОН-50 - это только корпус, пластмассовая коробка, которая не является взрывным устройством. Есть свидетели как он ее получил (уже пустую). Во время визита полиции Антоненко хотел сначала эту коробку скрыть, опасаясь инсинуаций, но на первом же допросе все о ней рассказал. Антоненко поступил на военную службу через год после событий, служил при штабе, не имеет специальных навыков, корпус МОН использовал как реквизит и неоднократно фотографировался с ним. Также не доказано, что Павла Шеремета взорвали именно такой миной, на месте преступления не было найдено остатков корпуса и признаков соответствующей взрывчатки, найдены только шрапнель и втулка, которые бывают и в других минах (МОН-90), в коробке Антоненко шрапнель и втулка на месте (этот факт постоянно замалчивается). Другие два дела (взрывы в Чаплинке и в Косове) как и их фигуранты не имеют никакой связи с Антоненко. Использованные там взрывные устройства не имеют никакой связи ни с Антоненко ни со взрывчаткой, от которой погиб Павел Шеремет. Разве что в Косове и в Киеве одинаковый тип крепления - на распространенных неодимовых магнитах.

Основной довод

Нахождение на месте преступления. Идентификация людей на камерах.

Следствие предъявило украинскую "психологическую экспертизу невербальной походки", единственную, которая уверенно идентифицирует всех троих, хотя походка не имеет отношения к психологии, задействованные психологи не имеют работ в этой области, как и абсолютно вся литература, на которую они сослались.

По Антоненко и Кузьменко вывод британского тренера по каратэ Айвона Бирча, который действительно является специалистом в области походки, но предоставил выводы с большими оговорками. У следствия нет английского текста этого вывода, а украинский подписан господином Бирчем лично, без знания украинского языка.

Яна Дугарь имеет алиби, подтвержденное в суде 5 свидетелями под присягой. Алиби Юлии Кузьменко подтверждает ее бывший муж. Андрей Антоненко примерно на 10 см выше злоумышленника с видео (по данным экспертизы)", - написал Маслов.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 феврала Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.



