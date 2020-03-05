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 Общество
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 Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Новые Санжары призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"По сравнению со многими странами Европы у нас наименьшее количество этих случаев [заражения людей коронавирусом], и мы это контролируем", – сказал Зеленский.

По словам президента, в Украине есть много мест, где "можно нормально отдохнуть, пока эта история не завершится".

Глава государства также заверил, что люди, которые госпитализированы в Черновцах с подозрением на коронавирус, обеспечены необходимыми условиями.

Также смотрите: Я уверен, что Скалецкую не потеряем, - Зеленский встретился с находившимися на обсервации в Новых Санжарах. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3179726
 
 
 Топ комментарии
 
с себя и ленки пусть начнет
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А то опять его с патрушевым поймают в каком-то Омане Зеленский призвал украинцев меньше путешествовать за границу из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 8511
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Чтобы ненароком вову на очередном злачном курорте не сфоткали.
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А то опять его с патрушевым поймают в каком-то Омане
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Про пенсии ....
Эх...
Поздно.
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Нада проста перестать ездіть, даже в саседнее сіло
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В Черновицкую область зелохочмо еще не запретил людям ездить ?
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таких персоналиев на борщаговке тока ленивый не метелил..
мы их называли бандерлоги - в роге кривом, видимо, дело было поставлено хужее...
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Я уже где-то читал , что в случае массовой эпидемии , украинцам лучше будет лечиться на дому ... .
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...вальдемар, этот челлендж интереснее Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 5625
Зеленський закликав українців менше подорожувати за кордон через коронавірус - Цензор.НЕТ 3340
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А украинцы призывают пока по хорошему призывают подать Зеленскому в отставку и вернуться в цирк!
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Бубочка готовится преподнести отмену безвиза как достижение?
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Много мест где можно отдохнуть,не все же Оман могут себе позволить,тем более за бюджетные деньги
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