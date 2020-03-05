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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4794) ликвидация (456) Госархстройинспекция (49)

 В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский

Государственную архитектурно-строительную инспекцию ликвидируют в течение двух недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса в Полтавской области.

"Я думаю, что в течение максимум двух недель будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют. Вы же знаете, что ГАСИ - это один из наиболее коррумпированных органов. Я думаю, что в течение двух недель вопрос будет закрыт", - сказал он.

Президент отметил, что в правительстве Алексея Гончарука вопросом реформирования инспекции занимался нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль, а также пообещал, что в ближайшее время состоится презентация концепции будущей ГАСИ.

Напомним, ранее экс-премьер Алексей Гончарук пообещал полностью ликвидировать Государственную архитектурно-строительную инспекцию в случае выявления в структуре каких-либо схем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа строительной отрасли, разработанная правительством, может привести к полной потере государством контроля над строительной сферой, - "Главком"

Источник: https://censor.net.ua/n3179723
 
 
 Топ комментарии
 
"будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют"

Бл...ть, що воно несе???
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слепят новый орган с молодыми, подающими надежды коррупционерами с 5-ю высшими образованиями - институт Поплавского, цирковое училище, курсы парикмахеров, курсы фотографов, выпускники шоу Мастершеф)
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так он пол года был коррумпированный? а говорили что коррупцию во власти побороли
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Пенсии тоже погасил! Молодцом! Конец эпохи бедности!
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Вовк Ларсен, герой роману Джека Лондона, помер від пухлини мозку, осліпнувши, паралізований і плаваючи у власних екскрементах, тобто обісраний.Написаний роман, здається, був у 1904 році.
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Хорошо, что тебе не грозит помереть от опухоли мозга
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Мне грозит поржать с очередного инфантильного зебила, уровнем развития на лет 13. Но я постараюсь избежать этого
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"будет ликвидация ГАСИ. Будет создан орган параллельный, а не просто ликвидируют"

Бл...ть, що воно несе???
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От тепер уявіть, що людина думає так само хаотично, як і висловлює свої думки. Або ще гірше - не може висловити те, що думає так, щоб було зрозуміло іншим.
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слепят новый орган с молодыми, подающими надежды коррупционерами с 5-ю высшими образованиями - институт Поплавского, цирковое училище, курсы парикмахеров, курсы фотографов, выпускники шоу Мастершеф)
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Один закроют паралельно откроют.)))))
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так он пол года был коррумпированный? а говорили что коррупцию во власти побороли
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Идея хорошая, как и с реформированием таможни. Но вот не хотелось бы чтоб исполнение было как с таможней.
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А у вас приступ оптимізму? А як же інакше може бути? Тільки так, як з митницею.
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Так в больницах и армии тоже коррупция. Тоже надо ликвидировать. И полицию и прокуратуру. А если у Зели кто что намоет то и его)))
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Блін, щоб реорганізувати чи ліквідувати щось потрібно ЗА ДВА МІСЯЦІ повідомити працівників про можливе звільнення чи переведення на іншу посаду. ЗГІДНО ЗАКОНУ! По іншому бути не може. Пілять, і воно довго ще буде знущатись? Ну це вже неможливо, це ж має хтось зупинити!
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воно завжди таким було, чи це вплив прихованого результату аналізів, ось, що цікаво?
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Все добровольно по собственному уволились ( после собеседования ) какие 2 месяца ? кто хочет 2 месяца , ок В течение двух недель ГАСИ ликвидируют, это один из наиболее коррумпированных органов, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3690 тогда + 2 года
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Тупо сменят вывеску, более чем уверен что даже кадры те самые останутся. Что оно несет, по ходу чел думает что все еще играет роль в 95 Квартале и нужно хайпить чтобы услышать аплодисменты ))
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Якщо щось вони створюють паралельно, то... Для людей, скоріш за все, нічого не зміниться: просто перейменують ДАБІ у, скажімо, ДКАБ і все.
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СанЭпидемСтанцию уже наликвидировались...

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ГАСК- действительно кончелыжно-дармоедно-загребущая(кто сталкивался-знает) контора, с тех еще времен!!! Вызывает сомнение, что, действительно, реформируют! Попахивает, просто сменой "вывески" , ибо, кто же откажется ДОБРОВОЛЬНО, от такого, накатанного за годы, корыта халявы?!!
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То что ГАСИ гнилая контора - сомнений нет, но вот что вместо неё слепят ещё не понятно. Эффект может быть ещё хуже.
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Реформа ГАСИ заключается в смене вывески .
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