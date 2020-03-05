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 Главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ

По материалам Службы безопасности Украины в Запорожской области к десяти годам заключения осуждён главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреля 2014 года присоединился к боевикам "ЛНР". Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Впоследствии злоумышленник перешел в "Свердловский казачий полк ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и вскоре стал главарем этой группировки.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.

Источник: https://censor.net.ua/n3179720
 
 
 Топ комментарии
 
У этого придурка шапка или прическа такая? Главарь "Свердловского казацкого полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ - Цензор.НЕТ 4227
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Вы то выбрали отличного клоуна. Ему и никакой реформы не нужно. Просто отпускает на волю этих мразей. А зебилы сидят с языками в жопе... все Петра вспоминают. Тупорылые животные не иначе.
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Когда уже мудаки из СБУ начнут делом заниматься а не херней? Кто им позволяет вот так просирать народные деньги на всякую ерунду? Какой нахрен главарь? Как они его собираются арестовывать и сажать? А если никак, то может лучше чем-то полезным заняться?
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СБУ може ловити реальних сєпарів, котрі вільно шастають по території України, а не заочні терміни давати терористам, котрі не відомо чи будуть взагалі затримані?
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Лол, зелька его всеравно выпустил бы на свободу. Или "обменял" на каких-то садистов которые пытали украинских патриотов на днрии.
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Це якийсь нонсенс,10 років за тероризм,вбивства,та зраду.Оце так судова реформа від Петра.
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Вы то выбрали отличного клоуна. Ему и никакой реформы не нужно. Просто отпускает на волю этих мразей. А зебилы сидят с языками в жопе... все Петра вспоминают. Тупорылые животные не иначе.
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У этого придурка шапка или прическа такая? Главарь "Свердловского казацкого полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ - Цензор.НЕТ 4227
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причёска . маманазаров уже подзабыл как его зовут кажется игорь. типаж истинного кацапского ватника борца за кацапский мир переехал к нам из Казахстана кафе открыл в центре города довольно проходное \ ещё где то год работало и пересылало ему деньги после того как чухнул в дыру воевать\ и всё жаловался как в кацапии хорошо а здесь одни укры . говорю что ж ты в кацапию не поехал на хрена тогда в Украину припёрся в ответ шедевральное - мне там не дадут жить как хочу. пытался путина звать в 14г но получил в рог и свалил с подельниками в дыру . кстати сейчас не воюет после ранения - волонтёром заделался .
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сведловский ? ну втавбте ему свердло в пердло и прокрутите
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Остаётся его словить и доставить для исполнения приговора.Нет у нас таких спецслужб?А в Израиле есть.
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Когда уже мудаки из СБУ начнут делом заниматься а не херней? Кто им позволяет вот так просирать народные деньги на всякую ерунду? Какой нахрен главарь? Как они его собираются арестовывать и сажать? А если никак, то может лучше чем-то полезным заняться?
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таки да . год \ если не больше\ его кафе работало и отсылали деньги . продал дом и ещё один недостроенный воюя против Украины. СБУ хрен тогда чухалась . а сейчас спохватились
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😂это , как в анекдоте ,пусть они меня даже бьют ,когда меня нет дома
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не було ніколи жодних мокшанських козаків , звідки вони курва взялись ці маскарадники ??
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А як його звати ? В статті нічого не сказано про його прізвище.
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насколько помню игорь . называли все мамиком
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..Чертила его зовут.. Главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ - Цензор.НЕТ 6027...аналог центра симона визенталя для подобного биомусора давно уже нужен...на пузырь бояры кацапу свердловскому дал и пусть потренируется, использовав Чертилу вместо груши боксерской..с него казак, что с "украинки" Натахи Курвалевской , невеста.. Главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ - Цензор.НЕТ 5563...
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