 Главарь "Свердловского казачьего полка ЛНР" заочно приговорен к 10 годам заключения, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Бердянска в апреля 2014 года присоединился к боевикам "ЛНР". Находясь в составе одного из бандформирований он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Впоследствии злоумышленник перешел в "Свердловский казачий полк ЛНР", где продолжил противоправную деятельность и вскоре стал главарем этой группировки.

Бердянский районный суд Запорожской области заочно признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористические организации) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленник находится в розыске. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня его задержания и исполнения приговора.