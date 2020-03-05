 Другие кандидатуры на должность генерального прокурора, кроме Ионушаса, на фракции не звучали, - "слуга народа" Корниенко

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Кроме Ионушаса на фракции не звучали другие кандидатуры", - сказал Корниенко.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что если народный депутат Сергей Ионушас станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция единогласно поддержит его назначение.

Позже Ионушас заявил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на фракции.

Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если генпрокурором назначат Венедиктову или Ионушаса, то это сделают для политической расправы над оппонентами, - нардеп от "Голоса" Юрчишин