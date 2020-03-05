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 Политика Украины
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Все про:назначение (1559) Слуга народа (711) Корниенко (151) Офис генерального прокурора (139) Ионушас (4)

 Другие кандидатуры на должность генерального прокурора, кроме Ионушаса, на фракции не звучали, - "слуга народа" Корниенко

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во время заседания фракции не звучали другие кандидатуры на должность генерального прокурора, кроме народного депутата Сергея Ионушаса.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Кроме Ионушаса на фракции не звучали другие кандидатуры", - сказал Корниенко.

Ранее комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту на пленарном заседании определиться путем голосования по проекту постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что если народный депутат Сергей Ионушас станет кандидатом на должность генерального прокурора, то фракция единогласно поддержит его назначение.

Позже Ионушас заявил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на фракции.

Сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если генпрокурором назначат Венедиктову или Ионушаса, то это сделают для политической расправы над оппонентами, - нардеп от "Голоса" Юрчишин

Источник: https://censor.net.ua/n3179718
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы уже доуправлялись что пенсии перестали индексировать. Смешно с этим прокурором...
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Да. Это так в тему про пенсии, когда речь идёт о смене генпрокурора.
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У городі бузина,
а в Києві дядко.
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Зебилы уже доуправлялись что пенсии перестали индексировать. Смешно с этим прокурором...
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Да. Это так в тему про пенсии, когда речь идёт о смене генпрокурора.
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Действительно, причем тут пенсии. Ведь это не зебилы просрали экономику. Теперь вместе с опзж земрази будут снимать прокурора...
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Чем же этот бывший прокурор вам так нравится? Он справился со своей задачей ? Или вы просто получили вказивку из центра, потому как пэтя боится за свой зад , и его истерики связаны исключительно с грядущей неизвестностью своей ближайшей перспективы?
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Вказивки получают зелины адепты. Лучше бы вы вынимали языки из жопы когда к экономике страны ппц крадется, а не отвлекали внимание "посадками" и "путчами" Петра.
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конкурсы-шмонкурсы-обсуждения... брехливые зебилы
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Ему петя путь освещал. Теперь его нет и полная тьмя в голове.
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Слишком зелёный для должности ГПУ. Не справится и его акулы сожрут. Практика уже показала что вот это всё хорошее западное образование, опыт работы в крупных компаниях это всё не работает.
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