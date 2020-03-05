 Запуск 4G в киевском метрополитене обошелся операторам в 150 млн грн

Об этом сказал директор по регуляторному обеспечению компании Киевстар Александр Когут во время демонстрации запуска 4G на станции метро Академгородок 5 марта в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"150 млн грн - стоимость проекта для всех операторов по 4G в метро, если считать наш общий проект", - заявил он.
Когут добавил, что постепенно 4G подключат на всех станциях метро до конца 2020 года, если Киевский городской совет примет решение о плате за доступ телекоммуникационных операторов к инфраструктуре города.
5 марта три мобильные оператора Киевстар, Vodafone и lifecell начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".
22 июля 2019 стало известно, что операторы в рамках тендера выбрали компанию Huawei поставщиком для строительства общей 4G сети в столичном метрополитене.
Нахрена этот интернет в метро?:
В то же время, единственній транспорт от автостанции на площзади Шевченко до ближайшего метро, троллейбус 32 ходит раз в час.
Городская электричка ходит через день раз в час, при чем с 18-00 до 19-00, в час пик, когда все мосты стоят, ее не предусмотрено вообще.
Остановки общественного транспорта понаделывал каждые 100 метров, так боремся с пробками?
Полуэкспрессы отменил вообще, если раньше с Троещины до метро удавалось доехать за 30 минут, теперь это время ползешь по массиву, останавливаясь возле каждого столба.
Короче, Виталя, иди нах вместе со своей показухой!
Ты отмороженный на всю голову и до Черновецкого тебе, как до Луны!
При Черновецком горячую воду в Киеве отключали максимум дней на 40, при Ветале - на полгода, а а районе интерплощади так и не включили вообще.
То есть, ее уже нет три года.
Веталя, засунь свой интернет себе в одно место!
Что бы мы их пожалели?
Или что бы "отнеслись с пониманием" к увеличению тарифов?