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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4794) Порошенко (18019) Сюмар (334) Европейская Солидарность (281)

 Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар заявила, что Президент Владимир Зеленский боится пятого Президента Украины Петра Порошенко, поэтому пытается уничтожить его через политически мотивированные уголовные расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Наверное, это страх политической конкуренции, в первую очередь. И желание зачистить как информационное, так и политическое поле от тех политиков, которые могут быть эффективными, которые могут двигать Украину в сторону интеграции с Европейским Союзом, и которые имеют соответствующие политические команды, которые могут изменить ситуацию в стране", - отметила Сюмар.

"Хочется истребить все оппозиционное поле, и в первую очередь лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко. Именно поэтому его пытаются зачистить путем политически мотивированных преследований", - подчеркнула она.

По словам Сюмар, заявление председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о причинах недовольства работой Генерального прокурора Рябошапки только подтверждают этот тезис.

"Думаю, что это признание Арахамии является абсолютно красноречивым - когда с одной стороны все говорят "мы не вмешиваемся в деятельность независимых правоохранительных органов, но увольняем Генерального прокурора, потому что он отказывается подписывать абсолютно абсурдные подозрения", - добавила она.

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Сюмар подчеркнула, что Порошенко выполнял свои конституционные полномочия, а теперь ему пытаются вручить подозрение о том, что он захватывал государственную власть в Украине.

"Это просто смешно звучит. Иначе, чем со смехом и иронией об этом говорить нельзя. Как законно избранный президент может захватывать власть? При таком подходе Владимир Зеленский ее захватил уже миллион раз, на самом деле, и об этом признался даже публично", - добавила нардеп.

"Президент вчера призвал здесь, на трибуне, иметь память. Но мне кажется, что у них самих с исторической памятью совсем и совсем плохо. Забыли и пример Кучмы, и пример Януковича - и все наступают на их грабли", - отметила Сюмар.

Как сообщалось, ГБР 21 мая 2019 года по заявлению Портнова начало досудебное расследование по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти (ст.109, 111 и 426-1 УК) со стороны руководства Украины в конце 2018 года. В Госбюро уточнили, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанных с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

А глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал дело Порошенко последней каплей против Рябошапки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179714
 
   
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Вор (Педро) должен сидеть в тюрьме. И ничего другого.
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Да ну, Петя конечно мразь та еще но до уровня куйла ему далеко.
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Калобот за 3 рубля ,это 🤡💩🤢🐲🐒»нелох»-подхуйловник
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И ещё он МАЛЬЧИКА РАСПЯЛ ..и поел СНЕГИРЕЙ ... Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5152 Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5152
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Зеленский одобрил покупку для Авакова 20 французских катеров, потому что Порошенко перенес путч в море..
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Поршенко-ОППОЗИЦИЯ??????????????
Ржу немагу Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 1132
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ну да... обычное зебильное поведение. поешь овса, мож попустит.
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Зебилы, а за что вы хотите посадить Пороха?
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Что-то уже доказано?

Бо бред и фантазии нищих дибилов мимо кассы.
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люблю истерящих пэдриков Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 5752
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Всем конечно очень интересно, что любит тупой, зеленый нищеброд.

На шо тебе твоих грошей хватит - то ты любишь. В данном случае любишь интернет за бабушкину пенсию. Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 1563
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гебнявый нищеброд, на лапти заработай
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Дубінському або кумхуйлу це покажи.
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Зебилы ненавидят Пороха за то, что он стал первым настоящим президентом. А они как были грязью, так и остались.
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А Зебобики думают,что Порошенко запретил русский язык и из-за этого дамбас и крысы захотели в федерашку,ну и конечно что деды воевали,и в союзе колбаса не дорогая,и всем даром квартиры,и одинаковые зарплаты,и очень страшно,что аж хорошо,что не его сегодня увезут куда-то в черном воронке.
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Хорошо подгорает. Авось и правда Петю посодют (а ты не воруй)
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а почему ты так уверен, что он воровал? состояние-то уменьшилось в 2-3 раза.
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А Вы пробовали домашнюю свинью от корыта оттянуть?)))))))
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"лидера оппозиции, которым очевидно сегодня является Петр Порошенко."

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Старая песня о политических преследованиях, и это поют про любого на кого бы не выдвинули подозрения, при этом сами орут громче всех про отсутствие посадок.
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Не загоняйтесь. Вовка уже обкакался и ходит в обкаканых штанишках. Что он там может уничтожить?) Ему бы до конца года досидеть самому. То уже этой осенью может произойти что люди которые за него голосовали и за него агитировали могут вытащить его из дома оттащить на тот самый стадион и будут спрашивать по каждому пункту что он там обещал.
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Не будут. Осенью тут будет ДНР. Украина закончилась. Зеля - надолго.
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Порошенко - это не оппозиция к власти, а оппозиция к Украине!
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капитулянт Зелёная Сопля - это Укараина? да? Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 4708
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Укараина, Укараина.. не нервничай.. бач, по клавишам своими протезами не попадаешь Зеленский хочет истребить оппозицию, поэтому пытается избавиться от Порошенко путем уголовных преследований, - нардеп от "ЕС" Сюмар - Цензор.НЕТ 1006
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Потом Зелькаи вся его банда пойдут в тюрьму - в лучшем случае.
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Це нова гумореска кварталу? Дотепно!)))
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Ржака.
Ору в голосину))))
Лидер оппозиции пэтя, бугогаааааааааа)))
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Святе місце пустим не буває і шлях до ростова чумаків пережив.
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Все нормуль. Хай преследуют. Хай фабрикуют.

С самим ЗЕбанарием тогда все будет еще проще - пуля в затылок ему, жене, детям, засыпали известью и забыли, что такой был
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***. И это борец с коммунистическим прошлым и европеец пишет. Маладец!
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А кого тогда истребляют Южнокорейцы?За три года посадили на долгие года 2х президентов.А вообще посадили 12.Одного убили. Там с 50года американские войска безвыездно находятся.У нас петрушка святее Папы Римского?
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Зараз так і виглядає, що Портнову дозволили повернутись із однією ціллю-розправа з Порошенко за умовами Путіна. І чому деяка частина населення повелась на пропаганду злочинця Коломойського і повірила в цю брехню?-вони ж «зробили вас».
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Сюмар вообще дура профессиональная.
Ведь оппозиция и зажопа тоже, значит он лидер и ватажок рыгов, отэто палево))))
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Смешно. Уже спелись "оппозиция" и влада. Оппозиция у вас одна - к народу.
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ну одному из основателей партии рыгов как раз там и место, в глубокой оппозиции вместе с медведчуком.
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1. спрашиваешь на протяжении 5 лет у Порошенко, почему Ахметов не сидит
2. голосуешь за кого угодно, лишь бы не за Порошенко
3. Кто угодно ставит премьер-министром на 100% от Ахметова
4. Вот теперь *******
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Такой умный комик! Знает что надо зачистить оппозицию! Порох не смог зачистить, а тут Зе! Не надо ему подсказывать самим, Сюся!
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Пусть Зеленский посадит Медведчука с его партией коллаборантов!!!
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чушь какая-то... при чем одно к другому...если занимался хищениями и коррупцией так нельзя сажать, если он в оппозиции получается?
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«Хісчєнія і карупція» навіть не ставляться в вину, рюзьгє.
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опозиция и ворюги,мародеры свинярчуки и их патрон- две большие разницы
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Порошенко в майбутніх шкільних підручниках прославиться безвізом і Томосом, а Зеленський грою членом на роялі і велосипедом
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