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 Раскрыта группа мошенников, выманивавших деньги под видом операций на международных финансовых рынках, - киберполиция

Сотрудники киберполиции блокировали преступную деятельность мошенников, которые под видом инвестирования в мировые финансовые рынки выманивали у граждан деньги.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Киберполиции установила, что мошенники создали на территории Украины фиктивные интернет-площадки, которые были замаскированы под трейдинговые платформы, на которых якобы проводились финансовые аукционы. Главный офис разместили в Киеве, который функционировал как call-центр. Сотрудники звонили гражданам и агитировали их вкладывать деньги.

С помощью графиков на собственных платформах злоумышленники имитировали проведения торгов. Таким образом они визуализировали получение прибыли или потери вложений. На самом деле на платформе никаких операций на межбанке не проводилось, а деньги присваивали мошенники.

Киберполиции провела обыск в офисе компании. По результатам изъята компьютерная техника, документацию и черновые записи.

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Следователи расследуют уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности. Им грозит до восьми лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3179712
 
 
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Так компания как называлась?? Не уж то сложно написать?
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это тема пиковых
чурки в днепре маненько перестреляли одно другого
эти площадки смотрят прокурорские
это их тема
кажись лягавые прокурорским маяк закинули
на этих площадках миллионы $ ходят
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