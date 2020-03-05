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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4913) Житомирщина (804) правоохранительные органы (1055) ГСЧС (2526) ГБР (1018)

 Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке заместителя начальника одного из городских районных отделов Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник ГСЧС требовал и получил 500 долларов от субъекта хозяйствования за несоставление админпротокола за нарушение правил пожарной безопасности.

Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР 02

5 марта злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР 03

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Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР 04

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании в отношении должностного лица меры пресечения и отстранение его от должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179710
 
   
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Там 500 там 1000, одна мелочёвка, а кто же тогда миллионы ворует?
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Хто,хто марадьор і барига, та так , що кожен місяць хрясь і по 20% бюджету, як корова язиком, що значить ПРОФЕСІОНАЛ !!!
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Можливо пора отримати відповідь від преЗедента ? Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 3590
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а де саме? Дивлюсь на фото наче не Новоград-Волинський, а придивитись то може і він
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