 Чиновник ГСЧС задержан на Житомирщине на взятке 500 долл., - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, чиновник ГСЧС требовал и получил 500 долларов от субъекта хозяйствования за несоставление админпротокола за нарушение правил пожарной безопасности.

5 марта злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, готовится сообщение о подозрении и ходатайство об избрании в отношении должностного лица меры пресечения и отстранение его от должности.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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