 14 марта в День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

"Мы не сомневаясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - сообщается в анонсе события.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

Напомним, что в День Независимости, 24 августа 2019 года, ветераны российско-украинской войны провели в Киеве Марш Защитников Украины, в котором приняло участие 50 000 человек.