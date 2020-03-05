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 Общество
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Все про:добровольцы (681) Национальный корпус (240)

 14 марта в День добровольца ветераны пойдут к российскому посольству

14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольца. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой будет посольство Российской Федерации.

Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

"Мы не сомневаясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших собратьев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - сообщается в анонсе события.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

Напомним, что в День Независимости, 24 августа 2019 года, ветераны российско-украинской войны провели в Киеве Марш Защитников Украины, в котором приняло участие 50 000 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3179707
 
   
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А надо давно уже идти домой к ЗЕ. Желательно ночью и без анонсов.
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нужно по Крещатику пройти.
мне непонятно чего "Горький Лук" не постит ничего.
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И там их с распростертыми руками примет Зурабов...
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А який сенс? Невже московія перестане воювати?
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Непонятно какого хера эта помойка вообще в Украине делает ...
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5 марта 1953 г, обоссалась и сдохла паскуда по кличке Сталин. Бывший бандит, который стал одним из самых кровавых мясников 20-го века, превративший 1/6 часть суши в одну большую зону. Сдох тот - сдохнет и этот.
14 березня в День добровольця ветерани підуть до російського посольства - Цензор.НЕТ 5732
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