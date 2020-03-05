 "Укравтодор" представил новую методику тендеров на ремонт дорог: требования повышаются, "картелизации" не будет, - СМИ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет в своем материале издание "Дело".

Напомним, накануне "Укравтодор" представил новую методику проведения тендерных торгов на дорожные работы. Основная новация - разделение дорог по категориям сложности и выдвижение исчерпывающего перечня требований тем компаниям, которые будут претендовать на работу на каждой из этих категорий.



Международные организации, в том числе и представители Инициативы по прозрачности инфраструктуры (CoST) многократно рекомендовали правительству и "Укравтодору" разработать единые правила игры, желательно приближенные к тем, по которым проводят такие закупки Мировой банк и ЕБРР, пишет издание.



Документ параллельно представляли в автодоре и обсуждали на круглом столе оппоненты методики.

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Среди главных претензий - сужение возможностей для части участников рынка, которые не попадут под новые критерии. В "Укравтодоре" заявляют, что требования к квалификации, опыту, наличию собственных лабораторий, людей, техники, асфальтных заводов - нормальная европейская практика. Приводят примеры США, Германии, Чехии, Италии, где жесткие требования к строителям крупных важных объектов ни у кого не вызывают вопросов. Более того, важным фактором является появление среднесрочного планирования в дорожной отрасли. Оно позволяет не дробить участки лотами по 1-2 км, а выставлять на торги сразу крупные объекты по 30-50 км, а для этого необходимы существенно более серьезные ресурсы.

Также оппоненты методики считают, что обязательное требование отзыва от предыдущих заказчиков - это искусственная возможность манипулировать участником.

В "Укравтодоре" отвечают: отзыв становится особенно важным в условиях, когда компании несут ответственность за эксплуатацию дороги после ремонта, выполняют свои гарантийные обязательства, а не только осваивают деньги собственно на укладку асфальта. Плюс отзыв дополнительно подтверждает, что выполнялся именно такой, аналогичный тип работ, как тот, на который собирается подаваться участник. Опасения, что существующие "небольшие" компании будут вынуждены уйти с рынка, т. к. они не будут подходить под требования опыта, наличия техники и т. д., а большие создадут "картель", также безосновательно, считают в автодоре.

По предварительным подсчетам, на каждую из категорий дорог могут быть квалифицированы 15-20 компаний, при том что международный опыт показывает как нормальную практику работу на "национальном" уровне всего 3-5 фирм. Кроме того, рынок, наоборот, открывается, в том числе и для иностранных компаний, поскольку правила игры будут близкими к установленным МФО и понятными для международных игроков. Это только повысит конкуренцию, а значит - сделает дороги более выгодными для налогоплательщиков, удобными и качественными для пользователей. Что касается малых компаний, то на самом деле в этом году на строительство и ремонт дорог местного значения тоже выделены рекордные суммы - 22 млрд. грн. И требования к их строительству и обслуживанию, согласно проекту рекомендаций, существенно ниже.





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