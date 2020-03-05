 Нет результата - не должен занимать место, - Зеленский об увольнении Рябошапки. ВИДЕО (обновлено)

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса на Полтавщине, передает Цензор.НЕТ.
"Я честно считаю, это мое личное мнение… Тут, кстати, и послы "Большой семерки"… Хорошо, что вы спросили, думаю, меня будут спрашивать: "Ай-ай-ай. Нельзя трогать Генпрокурора". Хотя, вы знаете, мы с ним прошли длинный путь избирательной кампании. Но, мое личное мнение, пусть там голосуют депутаты, как они хотят. Мое личное мнение очень простое: нет результата – не должен занимать место", - заявил Зеленский.
"Я, президент, ставлю себе такое же (требование. – Ред.). Какими бы мы не были красивыми, и с какими бы красивыми намерениями, глазами, шагами, с открытым сердцем. Если нет у тебя результата – до свиданья. Более того, мне кажется, что справедливо, когда ты сам об этом говоришь", - добавил президент.
"Я действительно считаю, что в ГБР Венедиктова только пришла. Я действительно считаю, что к ней пока что нет вопросов, потому что человек только что пришел. Нужно какое-то время. Я действительно считаю, что СБУ, Генпрокуратура и НАБУ не работают на 100%. Я действительно считаю, что больше времени было у НАБУ нежели у всех этих органов. НАБУ больше всех проработало - 5 лет. Я считаю, что это не результат для такого органа, потому что именно они занимаются чиновниками", - отметил Зеленский.
"Когда вы ставите вопрос о топ-чиновниках. Прошел аудит предшественников, или не предшественников, мы в принципе о людях, которые работали, грабили и где ответ? Поэтому это действительно вопрос к НАБУ", - акцентировал президент.
"Я действительно считаю, что Руслан (Рябошапка. – Ред.) хороший специалист, что касается Генпрокуратуры. Я считаю, что он не показал результат. Я действительно так считаю. Тут нет никаких приоритетов, то товарищ, то не товарищ. Я действительно считаю, что в Службе безопасности Украины ситуация лучше, чем в Генпрокуратуре. Это мое впечатление. Хотя, например, я сегодня знал информацию о Новых Санжарах, что именно местная Служба безопасности Украины отреагировала очень поздно, что готовились акции и мы, как государство, не получили эту информацию. И уже сделали люди блокпосты. И уже палили шины. После этого приехала Нацгвардия. Именно Служба безопасности занимается безопасностью и должны были сообщить. Значит человека, который занимает место в областной Службе безопасности Украины, должны заменить", - пояснил Зеленский.
"Когда мы говорим о Генпрокуроре, я вам объясняю, не может Генпрокурор говорить: "Я не при чем. Это прокурор тут в Полтаве с чем-то не справился". Нет, или его увольняй, или сам иди с должности. По другому не работает. Кто-то должен нести ответственность. У меня такое же отношение было и к правительству. Все люди, которые были в правительстве, никто не взял взятку. Вы помните такое правительство? Нет. Но это не причина. Я ничего не беру – я ничего не сделал. Может быть и так. Это тоже не подходит. Надо находить баланс. Не берешь и что-то делай. Нет никаких людей, приоритетов, друзей, кого-то я не знаю кого. Нет результата, надо менять людей. Вот и все", - резюмировал президент.
А если народ это про Зе говорит? Что тогда?
Или снова?
Нет уж. Хватит!
Голосуй за бацьку.
это называется внеправовой политический заказ и железное основание для импичмента )))
монику пора сажать )))
Вот, в чем вопрос.
Я тебя понял.
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Вовік намагається довести своїм охоронцям, що він все робить правильно, а його призначенці роблять погано. Охоронці уважно слухають і мовчать. Це їхня робота - слухати і мовчати. Вони за це гроші отримують. Але всі інші телеглядачі ніяк не можуть зрозуміти, чому у Вовіка 100% влади, а у повному провалі по всіх напрямках винуватий "хтось"? Чому?
Нахрен такой директор, который будет угроблять материалы и брать на работу, идиотов!
хм. отрицательный результат по возбужденному делу (или обращению в возбуждении дела) - тоже результат.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701
Шмаркля зеленая!
За что изгнали Гончарука?
Вчерашнее внеочередное заседание «Маппет-шоу» имело один аспект, который зацепил депутат Гончаренко, но в связи с ограниченностью времени для выступления, он свою речь начал с финала, а будь времени побольше, можно было ее начать как положено, с пролога.
Как не странно, имея то, что сидело в ложе, и большинство того, что сидело в сессионном зале, начинать речь надо было с того, что правительство Гончарука отправлено в отставку ни за что. Это не шутка и не фигура речи. Гончарука выгнали за то, что он исполнял именно то, для чего он был поставлен. Более того, выполнял он это последовательно и не отклоняясь ни вправо, ни влево от поставленной задачи.
Собственно говоря, тут можно привести аналогию с бригадой, которая разрушила ветхий дом согласно плану и предписанию, а потом - получила иск по возмещению ущерба, нанесенный постройке. Для того, чтобы действительно оценить работу правительства Гончарука, сначала надо понять, какую главную цель ему поставил президент и парламент. Только уяснив себе это, можно ответить на вопрос, делал и сделал он это или нет.
А на самом деле, задачи были поставлены очень простые и понятные даже школьнику. Гончарук должен был «дать». Вот этим депутатам, которые сидят в зале, он должен был втрое поднять зарплаты и связанные с этим другие платежи и ништяки. Он дал. Он должен был профинансировать резко возросшие расходы кабинки президента, связанные с увеличением штата, длины его конвоя и неуемной тяги к путешествиям в очень дорогие туры, коих уже было за неполный год шесть штук. Гончарук дал и это.
Здесь надо заметить, что речь ведь не идет о единоразовой премии или помощи, а о ежемесячных суммах, которые перечисляются на эти нужды. Проще говоря, затраты на содержание этих (и не только этих) категорий чиновников увеличились в разы. Это значит, что отток денег из бюджета в этом направлении стал нереально большим, но он это сделал.
Кроме того, правительство дало какие-то совершенно дикие преференции предприятиям бородатой бабушки. Они имеют такие тарифы, будто сплошь состоят из инвалидов первой группы или других защищенных категорий граждан. И это тоже - не подачка, а целый поток. Нескончаемый поток. Те, кто смотрит в свои платежки за газ или электроэнергию и пытаются разобраться, почему суммы стали больше, должны понимать, что дело не в мировых ценах. Например, цены на газ упали ниже плинтуса и продолжают падать. Цены на нефть - тоже, а вот для тебя, который голосовал против барыг, цена выросла просто потому, что для Бени и других правильных пацанов эта цена стала дармовой. То есть, ты доплачиваешь условному Бене и будешь это делать ежемесячно.
Но и это еще не все. Снова вернулись «окна» на таможне, а это значит, что кто-то перестал платить пошлины, как это ему приходилось делать при старом правительстве. Кто перестал? Можно догадаться с трех раз. Борцы с олигархами, с бородами и без оных, потеряв страх, снова полезли играть в любимую игру «рейдерни друга» и нормальный бизнес стал валить в соседнюю Польшу и теперь - платит налоги там.
Ну и все эти эпопеи, плюс возня вокруг Приватбыанка, непонятные компенсации любимой бабушке вызвали вопросы у МВФ, который предоставляет самые дешевые правительственные кредиты из тех, что вообще можно получить. Видя, что так экономика не строится, а разваливается, организация перестала кредитовать Украину с новой властью.
А все это говорит о том, что если ты хочешь кому-то что-то дать, то ты это должен откуда-то взять. Вот эту простую истину понял даже Гончарук, верхом на самокате, и ее не понял верховный янелох. На тех самых пленках, которые попали в Сеть, Гончарук как раз и говорил об этом.
Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили!
Отсюда - парадокс. Гончарук уволен за то, что он исполнял волю тех, кто его уволил, и именно за то, что выполнял он это четко и даже понимая, к чему это идет. Ну а дальше - финальная кода Гончаренко, которую он выдал с трибуны ВР. Так что на заглавном фото янелох напрасно возмущается, как напрасно он аленем несся по залу, в сопровождении своей многочисленной охраны. Это все - дело его липких рученок.
Источник: https://censor.net.ua/n3179701
Вова, а у тебя есть результат?! У Кабмина, который ты лично отбирал, собеседовал и назначал, нету, а у тебя все равно есть?!
Ты реально клоун, только уже не смешной.