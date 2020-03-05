 Хотел бы, чтобы иностранных лидеров мы принимали не только в Киеве, но и в других городах Украины, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
"Многие из крупных официальных визитов тех или иных президентов, премьер-министров других стран, которых официально мы почтенно встречаем в Киеве, в Украине, я бы хотел, чтобы мы их встречали в разных городах Украины", - отметил Зеленский.
По его словам, было бы "справедливо", чтобы иностранные лидеры посещали не только Киев, но и другие украинские города. Президент добавил, что такими городами не обязательно должны быть областные центры.
В то же время он сообщил, что на Полтавщину в рамках его рабочей поездки также приедут послы стран Большой семерки и некоторые из них уже участвуют во встрече с бизнесом региона.
Пусть с тобой пройдутся хотя бы по тем путям где ты ходил!!!!
Компанию президенту составил министр МВД Арсен Аваков и народный депутат от партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
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Во время общения Зеленского с жителями Новых Санжар произошло два конфузных инцидента.
Президент сказал местным жителям, что вирусная история скоро закончится.
В ответ на его слова рядом громко закаркала ворона.
Это вызвало смех у присутствующих
Эвакуированным украинцам президент Зеленский сделал подарки. Одному из них он подарил часы, так как тот провел свой день рождения в обсервации. Детям, которые вместе с родителями находились 14 дней на карантине, Зеленский подарил больших розовых медведей и мячик. https://www.rbc.ua/rus/styler/poyavilos-video-zelenskiy-zadarival-podarkami-1583412353.html