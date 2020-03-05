 Хотел бы, чтобы иностранных лидеров мы принимали не только в Киеве, но и в других городах Украины, - Зеленский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время встречи с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

"Многие из крупных официальных визитов тех или иных президентов, премьер-министров других стран, которых официально мы почтенно встречаем в Киеве, в Украине, я бы хотел, чтобы мы их встречали в разных городах Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, было бы "справедливо", чтобы иностранные лидеры посещали не только Киев, но и другие украинские города. Президент добавил, что такими городами не обязательно должны быть областные центры.

В то же время он сообщил, что на Полтавщину в рамках его рабочей поездки также приедут послы стран Большой семерки и некоторые из них уже участвуют во встрече с бизнесом региона.

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