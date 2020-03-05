 Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства Германии в Киеве.

"Большое спасибо Алексею Гончаруку и его команде за хорошее сотрудничество в реализации программы реформ Украины. Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабинетом министров", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.

В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Также был значительно обновлен и состав Кабмина.

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