 Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства Германии в Киеве.
"Большое спасибо Алексею Гончаруку и его команде за хорошее сотрудничество в реализации программы реформ Украины. Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабинетом министров", - говорится в сообщении посольства.
Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.
В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.
Также был значительно обновлен и состав Кабмина.
«Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили»