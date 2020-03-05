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Все про:Германия (3538) посольство (600) Шмыгаль Денис (32)

 Посольство Германии поблагодарило Гончарука за сотрудничество и выразило готовность к работе с новым премьером Шмыгалем

Посольство Германии в Украине выразило благодарность бывшему премьер-министру Украины Алексею Гончаруку за сотрудничество и заявило о готовности к работе новым главой правительства Денисом Шмыгалем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере посольства Германии в Киеве. 

"Большое спасибо Алексею Гончаруку и его команде за хорошее сотрудничество в реализации программы реформ Украины. Мы готовы продолжать это сотрудничество на благо людей в Украине с Денисом Шмыгалем и новым Кабинетом министров", - говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и одобрила состав нового правительства.

В частности, депутаты назначили Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

Также был значительно обновлен и состав Кабмина.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179698
 
 
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Подставила зелёная плесень Гончарука
«Что же это получается? Гончарук исполнял все, что хотела эта зажравшаяся зеленая тусовка и за это ему такое «спасибо»? Да, экономика встала раком, но случилось это не потому, что Гончарук тупой, а потому, что он четко выполнял хотелки янелоха и его братвы. Именно эти хотелки обязаны были поставить экономику раком и они ее поставили»
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