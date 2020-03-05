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 В России выросло количество зараженных коронавирусом

Новый случай коронавирусной инфекции подтвержден в России, на этот раз - у гражданина Италии, который приехал в страну еще 29 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"5 марта подтвержден завезенный из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики", - сообщили в штабе.

Чиновники отметили, что у итальянца болезнь протекает в легкой форме, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Лечение он получает в соответствии с симптомами. Эпидемиологическое расследование установило, что мужчина прибыл в Россию 29 февраля. 2 марта он обратился к врачу с симптомами ОРВИ. Его отправили в инфекционный бокс. В каком городе он находится, не уточняется.

Это седьмой случай заражения коронавирусом в России. В конце января его обнаружили у граждан из Китая в Тюмени и Чите. Оба уже выздоровели и выписаны. В Казани изолированно три человека, инфицированных круизном лайнере Diamond Princess. Шестой случай зафиксирован в Москве 2 марта - больной посетил Италию в феврале - это сотрудник РФС Давид Беров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории: и не надо тут на животных оглядываться, - Данилов. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/n3179691
 
 
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на кацапии все зараженные и вирус тут не причем.
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і не просто заражені, а прокажені... В России выросло количество зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 1088
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моей радости ихнему сдоху - предела не будет!
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9 травня у них буде планове загострення хвороби...
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Ну так у них же ни чеснока, ни сала, да и толковый самогон кацапы делать не умеют, часто еще брагу выпивают, алкашня немытая...
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Вообще не хорошая. Этот вирус россияне легко могут распространить на соседние республики через людей которые часто бывают в РФ и конкретно в Москве на заработках.
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Дай Боже здоровля корона вірусу на московії В России выросло количество зараженных коронавирусом - Цензор.НЕТ 8526
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заробитчане уже этого вируса к нам завезли целый вагон ..
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там все 140 млн. больны зомби-вирусом ..
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Кацапы проспиртованные, но все равно семь человек на весь кацапстан- сложно поверить.
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