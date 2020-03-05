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 Политика Украины, За рубежом
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 В ЕС ожидают от нового Кабмина решимости в проведении комплексных реформ, - представитель Еврокомиссии Стано

В Европейском Союзе приняли во внимание недавние перестановки в правительстве Украины и заявили, что ожидают от нового состава кабинета решимости в проведении реформ, включая борьбу с коррупцией.

"В ЕС отметили, что за прошедшие шесть месяцев при предыдущем правительстве, возглавляемом премьер-министром Алексеем Гончаруком, был достигнут "значительный прогресс в реализации широкой и амбициозной программы реформ, которая включает в себя реализацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной", - говорится в комментарии официального представителя Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля Питера Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот прогресс также включал эффективное сотрудничество с ЕС и другими международными партнерами, включая МВФ. Мы ожидаем, что новое правительство продемонстрирует аналогичную решимость проводить эти реформы, в том числе, в отношении борьбы с коррупцией и корыстными интересами, а также в важных секторах, включая финансовый сектор", - обозначил ожидания ЕС Стано.

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При этом он подчеркнул, что верховенство права остается "краеугольным камнем экономической стабильности и инвестиций". "Комплексные и необратимые реформы требуют времени, преемственности и независимости от политического и делового давления. Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с новым правительством с целью поддержки этих реформ и всех тех, кто полон решимости продвигать процесс реформ в Украине на благо своих граждан", - добавил представитель ЕС.

Он также отметил, что ЕС также наблюдал значительный прогресс в реформировании Генеральной прокуратуры и продолжающийся послужной список расследований Национального антикоррупционного бюро Украины, в том числе, в отношении "столь необходимого судебного преследования авторов мошенничества на сумму $5 млрд в ПриватБанке".

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"Мы приняли к сведению сообщения о возможной дальнейшей замене высших должностных лиц в Генеральной прокуратуре или Национальном бюро по борьбе с коррупцией. Независимость и свобода антикоррупционных и правоохранительных органов от ненадлежащего политического вмешательства остаются решающими. Любые институциональные изменения должны это полностью уважать", - заключил Стано.

Источник: https://censor.net.ua/n3179687
 
 
 Топ комментарии
 
Ось пасадят фсєх- і тоді приймуть за рехформи!
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нє, ну, чо - вони повинні були би виголосити якусь заяву на подію... Так, обтічно.
А що вони думають насправді - показує сам факт їх послів в Україні селфі з Рябошапкою.
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28 років реформ. вже спустилися на останнє місцев Європі. 5% населення багатіє, а решта продовжує бути обьєктом реформ.
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Троллят Зеленского уже не стесьняясь...
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Следующим будет заявление МВФ о том, что Коломойскому нужно сказать аяяй


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"В ЕС ожидают от нового Кабмина решимости в проведении комплексных реформ"

Сподіваюсь, ви не будете це повторювати кожні півроку...
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Решимость будет,а реформ нет. Потому как всем известно менять надо бл@дей,а не переставлять кровати.
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ЕС, который вас за ЕС с разорваным задом без денег оставит.
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Да, щас ахметовская шестерка в кресле премьер-министра прямо побежала заниматься реформами... Она же туда для этого и посажена......
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я вам тут перемогу на лопаті приніс! хужє нє будєт!
Разумков не виключає перенесення ПА НАТО у Києві через коронавірус (с)
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Ось пасадят фсєх- і тоді приймуть за рехформи!
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Зо значить немає реформ?!- А «інститут інвестиційних нянь»?!?!
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Неплохо бы и профессионализма ожидать... Правда, тут не тот случай...
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у них в головах ничего кроме комплексных обедов.
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Мне вот это интересно, откуда им там в ЕС, из-за бугра, виднее об успехах правительства Гончарука ? Президент, Верховна Рада и население выразили полное недоверие работой правительства, поэтому-то он, Гончарук, безоговорочно и был отправлен в отставку
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