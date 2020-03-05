 Надеюсь, мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Разумкова, он обсудит вопросы проведения Часа вопросов к правительству с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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"Надеюсь, что мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству", - сообщил спикер парламента.