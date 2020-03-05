 Надеюсь, мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству, - Разумков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По словам Разумкова, он обсудит вопросы проведения Часа вопросов к правительству с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.
"Надеюсь, что мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству", - сообщил спикер парламента.
Насколько нехорошей смертью расчитывают умереть члены этого ЗЕбанария?
Да и то это вопрос почти риторический и от их ответа уже ничего не зависит.
Давно пора!
Вывести правительство на Майдан Независимости, вместе с Депутатами.
И на час убрать всю охрану и полицию.
- Поднимем экономику
- А як?
- Проведемо рішучі реформи!
(бурные, продолжительные аплодисменты, в зале крики "браво" и "молодцы")
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- what is your plan to this particular game?
- we have to skate faster
- we have to be smarter with a pack,
- we have win battles along the board
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- what is your plan to next game?
- we have to skate faster
- we have to be smarter with a pack,
- we have win battles along the board