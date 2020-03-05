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 Политика Украины
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 Надеюсь, мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству, - Разумков

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков надеется, что парламент сможет провести в пятницу, 6 марта, Час вопросов к новому правительству Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Разумкова, он обсудит вопросы проведения Часа вопросов к правительству с новым премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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"Надеюсь, что мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству", - сообщил спикер парламента.

Источник: https://censor.net.ua/n3179683
 
 
 Топ комментарии
 
С такими темпами в конце месяца можно уже недоверие и этому кабмину выражать
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У меня вопрос всего один:
Насколько нехорошей смертью расчитывают умереть члены этого ЗЕбанария?

Да и то это вопрос почти риторический и от их ответа уже ничего не зависит.
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С такими темпами в конце месяца можно уже недоверие и этому кабмину выражать
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Так еще всего правительства нету. Еще не все портфели заняты, нет промышленно-экономического блока. Совсем.нет.
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У меня вопрос всего один:
Насколько нехорошей смертью расчитывают умереть члены этого ЗЕбанария?

Да и то это вопрос почти риторический и от их ответа уже ничего не зависит.
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да-да... пусть отчитается о проделанной работе за полтора дня... вопросы надо было задавать до назначения...
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Час вопросов к правительству
Надеюсь, мы сможем завтра провести Час вопросов к правительству, - Разумков - Цензор.НЕТ 1409
Давно пора!
Вывести правительство на Майдан Независимости, вместе с Депутатами.
И на час убрать всю охрану и полицию.
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Короче еще 5 лет успешно пройо฿@ны. Пакуйте чемоданы кто еще сомневается. Походу еще и Сытника снимут завтра послезавтра. А там глядишь безвиз накроется
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- Ну, шо вы будете делать?
- Поднимем экономику
- А як?
- Проведемо рішучі реформи!
(бурные, продолжительные аплодисменты, в зале крики "браво" и "молодцы")
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дурдом "веселка".....
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- what is your plan to this particular game?
- we have to skate faster

- we have to be smarter with a pack,
- we have win battles along the board
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- what is your plan to next game?
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