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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4771) местные выборы (1283)

 Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский попросил бизнес Полтавской области предложить достойных кандидатов, которые могли бы стать кандидатами в депутаты и мэры на местных выборах осенью 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

"Я хочу с вами пообщаться о том, какие есть люди, которых вы уважаете, из Полтавщины. Для меня это важно, особенно для местных выборов. Кого вы видите флагманами, которые могут баллотироваться. Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов, особенно когда это местные выборы, мэры", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кабмине может появиться должность вице-премьера по промышленности и торговли, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3179682
 
 
 Топ комментарии
 
Маршал Финляндии Маннергейм однажды сказал....
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
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Не смейся, шиза уже косит. Один, типа уважаемый ВУЗ.

Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы - Цензор.НЕТ 5700
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Не смейся, шиза уже косит. Один, типа уважаемый ВУЗ.

Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы - Цензор.НЕТ 5700
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Поважні люди,це бандити.В нас завжди так було.
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Маршал Финляндии Маннергейм однажды сказал....
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
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Когда говорят "уважемые люди", сразу представляю бандитов и коррупционеров.
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Пздц.. ЧЕЛОВЕКОМ надо быть, а не "флагманом", бл..
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Есть такая профессия, Родину защищать...
русский генерал-лейтенант Первой Мировой Карл Густав Маннергейм защищал Финляндию в 1939 году от русских фашистов Сралина-Джугашвили.Странно...правда?
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На хера ты во власть лез если ничего не понимаешь? "Бизнес" должен заниматься бизнесом, а не политикой или поиском лазеек для выживания.
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Какой же он тупой , это вообще пипец !
Бизнесмен должен заниматься бизнесом, а не налогами
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Рыба не гниет с головы,95 квартал не даст сбрехать...Украина Проститутка...Зеленский 31 декабря 2018 года...Ютьюб
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Кем был советский союз с сентября 1941 года по сентябрь 1945 года жравший Тушонку Рузвельта миллионами тонн?Американской ПРОСТИТУТКОЙ???
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"Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов" Источник: https://censor.net.ua/n3179682

Ото насмішив! А перший кабмін? А фракція СН в Раді? Та й на Банковій те ж саме.

А по темі: найвеличніше відкритим текстом запропонував бізнесу рекомендувати у владу тих, хто буде кришувати той самий бізнес. Корупція? Нє, не чули
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Чет непонятно, там что нет свадебных фотографов?
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