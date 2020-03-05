 Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я хочу с вами пообщаться о том, какие есть люди, которых вы уважаете, из Полтавщины. Для меня это важно, особенно для местных выборов. Кого вы видите флагманами, которые могут баллотироваться. Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов, особенно когда это местные выборы, мэры", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

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