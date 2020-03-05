 Кого вы уважаете, кого вы видите флагманами, - Зеленский на Полтавщине предложил бизнесу выдвигать кандидатов на местные выборы

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Я хочу с вами пообщаться о том, какие есть люди, которых вы уважаете, из Полтавщины. Для меня это важно, особенно для местных выборов. Кого вы видите флагманами, которые могут баллотироваться. Потому что мы не занимаемся тем, что приглашаем каких-то парашютистов, особенно когда это местные выборы, мэры", - сказал он в четверг на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
Вся страна о в ожидании
Времена такие,что даже Святому человеку чаще требуется пистолет,чем Молитва.
Шут никогда не станет политиком.А фраза ..НЕ СТРЕЛЯТЬ...это для Шариковых...
русский генерал-лейтенант Первой Мировой Карл Густав Маннергейм защищал Финляндию в 1939 году от русских фашистов Сралина-Джугашвили.Странно...правда?
Бизнесмен должен заниматься бизнесом, а не налогами
Ото насмішив! А перший кабмін? А фракція СН в Раді? Та й на Банковій те ж саме.
А по темі: найвеличніше відкритим текстом запропонував бізнесу рекомендувати у владу тих, хто буде кришувати той самий бізнес. Корупція? Нє, не чули