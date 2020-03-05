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 Политика Украины
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Все про:вице-премьер (106) Зеленский (4771) Кабмин (11760) промышленность (243)

 В Кабмине может появиться должность вице-премьера по промышленности и торговле, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что у руководства страны есть несколько вариантов относительно того, кто будет заниматься промышленной политикой в новом Кабинете министров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.

"Министерства промышленности давно нет в стране, вы знаете. Мы думаем об этом. У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по промышленности, и оборонной промышленности также. Мы общались с господином Коростылевым (генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев. - Ред.), очень уважаемый человек", - отметил глава государства.

Зеленский отметил, что есть вариант, когда будет департамент промышленности в Министерстве экономики Украины, который будет возглавлять первый вице-премьер.

"Или может быть отдельный вице-премьер-министр по промышленности и торговли. Это структурный вопрос. Но и чтобы это не был вице-премьер без полномочий", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179680
 
 
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Ещё не всё кореша и шлюхи пристроены..
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Ещё не всё кореша и шлюхи пристроены..
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Осветитель непристроенный нашелся?
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этот не пойдет - там на работу ходить на 9 надо и отвечать за базар, в он не привык к такому...
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а он ходить не будет и зеля ему сам зарплату начислит.
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Лысый решил не пачкаться. Сказал что лучше оставаться клоуном чем посмешищем.
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Естественно, чем больше в кабмине министров - тем больше виноватых, на которых потом можно пенять

А Зеленский тут не причем!
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Может появиться, а может и не появиться. Да какая разница. Нет времени думать стратегически.
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и промышленность с торговлей пойдут в рост
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Вице-премьера по промышленности и торговле ! И кто , этот самоубийца ?
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Зю, целуйся больше с олигархами ахметкой , коломойшей, пинчуком, которые писец Украине устроили.
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