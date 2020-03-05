 В Кабмине может появиться должность вице-премьера по промышленности и торговле, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.
"Министерства промышленности давно нет в стране, вы знаете. Мы думаем об этом. У нас первый подход был очень простой, чтобы сделать вице-премьер-министра по промышленности, и оборонной промышленности также. Мы общались с господином Коростылевым (генеральный конструктор КБ "Луч" Олег Коростылев. - Ред.), очень уважаемый человек", - отметил глава государства.
Зеленский отметил, что есть вариант, когда будет департамент промышленности в Министерстве экономики Украины, который будет возглавлять первый вице-премьер.
"Или может быть отдельный вице-премьер-министр по промышленности и торговли. Это структурный вопрос. Но и чтобы это не был вице-премьер без полномочий", - добавил он.
А Зеленский тут не причем!
Порохоботы, вам мат.
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