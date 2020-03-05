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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3072) СБУ (14411) судебная реформа (1303) Рябошапка Руслан (321) ГБР (1018) Голос партия (143) Офис генерального прокурора (130)

 Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос"

В партии "Голос" считают, что увольнение руководства Национального антикоррупционного бюро и Офиса генпрокурора не приведет к посадкам коррупционеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политсилы в фейсбуке.

"Власть очень хочет сажать (коррупционеров. - Ред.) весной. Но для этого не надо отправлять в отставку генпрокурора и директора НАБУ или ставить управляемых "смотрящих" в правоохранительных органах. Для этого достаточно будет сделать то, на чем мы настаиваем в парламенте уже полгода: реформа СБУ, реформа ГБР и судебная реформа", - говорится в посте.

Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - Голос 01

Ранее "Голос" заявил, что не будет голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки на сегодняшнем внеочередном засединии Рады.

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - Голос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179679
 
   
 Топ комментарии
 
Вот сейчас непонятно.
А шо, пэтины рэформы уже потужно протухли?
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Шесть лет "риформировали, риформировали, да не выриформировали"...Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1808
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цій країні вже нічого не допоможе..хіба що повне знищення так званої "еліти"..починаючи з ахмета..
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Да спешат зеленоевгейски фашисты спешат а франтовый Бубочка выдал вчера фонтан на Гончаренко который законно спросил кто у нас выступает у Раде Зеленский или Голобородько и типа финт зашквар от клоуна не надо переходит на личности геть пацан янелох потерял рассудок а кто играл в сериале Голобородько как не сам Зеленский!!!??
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А можно фонтан в студию? Потому как у меня другие сведения поданной ситуации.
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стул в раде прожег, вычесть из зарплаты
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Легалізація стволів і все. Через пару років все буде добре. Судді, прокурори і інші, будуть вже думати, а дійдуть вони сьогодні до дому чи ні. Якщо зробить чи винесе незаконне рішення.
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у країни і зараз повно зброї..для помсти не важливо легальна вона чи ні..не легальна навіть краще..
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Ну что ж, первый год Зеленский и его фракция профукали с пафосом.

Посмотрим, каким будет второй

Как говорится ветер в спину!


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Примите амнистию и люди сами очистять от воров, взяточников, подонков и заберут те деньги, которые ранее носили.
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Шесть лет "риформировали, риформировали, да не выриформировали"...Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос" - Цензор.НЕТ 1808
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Это, смотря кого сажать хотят.

Если волонтеров, ветеранов и Пороха, то нужны ручные исполнительные генпрокуроры без мозгов, которым насрать на закон и процедуры (если шо, то им потом и отдуваться).
Если, Портнова и прочую ликующую нынче рыготеку, то нужен другой президент и другое правительство.
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Ну при гениальном плокукокле Портнова было не видно и не слышно. А сейчас он рулит судами и прокуратурой.
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Так кули пеця ставил всяких 314ров? Типа яремы и югика? Почему похерил дело брильянтовых? Почему Саркварелидзе уволил? Вот теперь пусть сидит, если у него есть яйца, как у воной. Хотя думаю у него яиц нет, и он свалит
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Тебя это беспокоит больше, чем полностью прокацапская власть сейчас?
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Послушай, я к Зеленскому вопросов имею меньше чем к пеце. У пеци была своя команда. У Зеленского нет. Увы но Зеленский фсё слился. Хотя надежда что успеет запустить реформы была. В отличии от пеци, у которого времени было докуищща
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За что мы должны платить налоги и куда они идут, подонко-судьям ?
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Вот сейчас непонятно.
А шо, пэтины рэформы уже потужно протухли?
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Как пишут тут соевые идиоты, Пэтины потужні рихвормы Зеленский ухайдокал в первые же месяцы своего правления.
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Скорее за тобой, как за терористом увлекшимся радикальными идеями, придут.

Бо за Пепу им сраку порвут на британский флаг и денег не дадут.
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Весна ранняя, сажать рано.
С приходом заморозков - вымерзнут.
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