 Для посадок нужна реформа СБУ, ГБР и судебной системы, а не увольнение руководства НАБУ и ОГП, - "Голос"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу политсилы в фейсбуке.
"Власть очень хочет сажать (коррупционеров. - Ред.) весной. Но для этого не надо отправлять в отставку генпрокурора и директора НАБУ или ставить управляемых "смотрящих" в правоохранительных органах. Для этого достаточно будет сделать то, на чем мы настаиваем в парламенте уже полгода: реформа СБУ, реформа ГБР и судебная реформа", - говорится в посте.
Ранее "Голос" заявил, что не будет голосовать за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки на сегодняшнем внеочередном засединии Рады.
Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.
Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".
Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.
Посмотрим, каким будет второй
Как говорится ветер в спину!
Если волонтеров, ветеранов и Пороха, то нужны ручные исполнительные генпрокуроры без мозгов, которым насрать на закон и процедуры (если шо, то им потом и отдуваться).
Если, Портнова и прочую ликующую нынче рыготеку, то нужен другой президент и другое правительство.
А шо, пэтины рэформы уже потужно протухли?
Идиоты
Бо за Пепу им сраку порвут на британский флаг и денег не дадут.
С приходом заморозков - вымерзнут.
"Шепот" тоже за посадки.