EN|RU|UK
Темы дня: Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Коронавирус из Китая Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  475  8
Все про:санкции (7601) Зубко (419)

 "Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко

Минские соглашения были маршрутной картой, которая исполнила свою роль, и теперь Украине нужно объединять вокруг себя международных партнеров.

Об этом в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" заявил бывший вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.


"Чем важны Минские соглашения? Это не сделки с точки зрения международного права. Это маршрутная карта, наработанная как тактика, чтобы затащить в ловушку, дождаться применения европейских санкций и выиграть время. Чтобы начать восстанавливать экономику, Вооруженные силы. Украина постепенно выполняла те условия, которые там были прописаны, чтобы показать, что именно Российская Федерация ничего не делает и потому должна получить санкции ", - заявил Зубко.


По его словам, эффективность санкций трудно переоценить, поэтому нужно настаивать на их продолжении.
"Санкции работают. И США, и Европейский союз. И сегодня это чувствует экономика России. А если вспомнить, какая стоимость энергоносителей, и как складывается бюджет РФ, это вообще очень ощутимо. В это время мы можем продолжать шаг за шагом - требовать и введения миротворческих войск, и настаивать на других тактических вещах. Минские соглашения работают как маршрутная карта, нужно требовать дальнейшего применения санкций, работать над своей экономикой, сплачивать вокруг себя и ЕС, и наших партнеров, привлекать США. Потому что они заинтересованы в том, чтобы Украина была ключом к энергетической безопасности в Европе , - подытожил Геннадий Зубко.


Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Минские соглашения -пока единственный формат, на основании чего можно вести диалог о прекращении войны на Донбассе. Также Глава ОП Андрей Ермак пообещал, что продолжит заниматься теми направлениями, что и ранее - в частности, прекращением боевых действий на Востоке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179676
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тут появилось несколько вопросов...
"Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 1300
 показать весь комментарий
 
 
Ну Україна ніяких санкцій не вводила.Навіть бізнес московитів тут нормально себе почуває і це після втрат території.Такого би в тій же Туреччині не може бути.
 показать весь комментарий
 
 
Тем более после потери части транзита какой смысл Европе защищать безперспективную малоросскую коррумпированую помойку в которую Коломойша и Ахметка страну превратили.
 показать весь комментарий
 
Шарик Корровский Самі люди і перетворили.Бо якби тут було населення свідомим,не було би цих осіб.
 показать весь комментарий
 
Правильно -настаивать и продолжать торговать. "Украине нужно настаивать на дальнейшем применении санкций против РФ", - Зубко - Цензор.НЕТ 3653
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх