 Идут консультации. По персоналиям говорить еще рано, - Разумков о заполнении вакантных мест в Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Да, безусловно, идут консультации. Я думаю, что и в Офисе президента, и в правительстве, и, безусловно, в коалиции - фракции, которая работает на правах большинства ("Слуга народа". – Ред.) идут такие консультации. Однако сейчас по персоналиям пока еще говорить рано", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.
Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента, сообщил, что в правительстве еще остается четыре вакантных места, а также есть намерения усилить два направления.
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Осталась "живопИсь" - налетай торопись.
зеленки купите залейте, пальцы они тут растопыривают - типа до хрена демократы и не кацапы ни с какого бока.....
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зеленые не умеют, а матросам по мачтам!
КАК ЗЕЛЕНСКИЙ СДАЛСЯ ОЛИГАРХАМ
Украинский журналист Богдан Буткевич о Зеленском.
Что же, Зеленский сдался. И предложил стране Правительство олигархических Единства. "Большие дяди", по замыслу, должны все сделать "хорошо" и позволить Вове покрасоваться, пока другие делают реальную работу.
Развал системы государственного управления за прошедшие полгода привел к тому, что он решил работать с теми, кто хоть как-то понимает, как вся ржавая шняга под названием "Украинский государственный механизм" работает. А понимают как раз те, кто все это говно и поддерживал на плаву для обогащения своих шефов и самих себя. То есть, представители технического крыла регионалов и прямые креатуры олигархов. Какие же убедило Зе, что без них - никак. В первую очередь, Коломойский и Ахметов.
Собственно, с момента, когда это правительство начнет работать, Зе может начинать отсчитывать потерю своей политической власти. Ведь олигархи и Риги никогда просто так ничего не делают. О, они помогут свести сальдо. Только в свою пользу.
За каждый договорняк Зе заплатит очень быстро и по полной. Сказка о Голобородько окончательно закончилась. Управлять такими людьми, как в новом Кабмине, может или такой же как они - Яник, Порошенко Тимошенко. Или никто.
Зеленский даже не понимает, что даже тот самый Шмыгаль, от которого он ожидает "спокойного технократства", очень скоро может выйти из-под контроля. Пользуясь раз тем, что он, в отличие от Зе, не является профаном в вопросах государственного управления. И имеет четкую олигархическую поддержку.
Зеленский прогнулся - и все это поняли. Если он думает, что тем, что он прогнул Гончарука, он показал яйца, то сильно ошибается. Напротив, он показал, что не обойдется именно без тех, кого обещал "сделать вместе". Они этот сигнал четко уловили. И теперь давление на Зе будет расти с каждым днем.
Все вроде по плану - и все равно грустно. Потому что в мутной воде хаоса власти и экономической, а вскоре, думаю, и военного кризиса, в который мы влетаем, выиграть могут только те, кто сплоченные и спаяны. То есть, 5 колонна Кремля и Аваков. Которых неумолимая логика политических событий и дело Риффмастера сейчас будут подталкивать друг к другу. Кейс Киви в этом смысле - очень красноречивый, угу. То есть, его появление в рядах Медведчука.
Выиграть эти персонажи могут только временно. Но это означает, что история снова заходит на круг внепарламентской борьбы. Как же это достало ...