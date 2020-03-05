 Идут консультации. По персоналиям говорить еще рано, - Разумков о заполнении вакантных мест в Кабмине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Да, безусловно, идут консультации. Я думаю, что и в Офисе президента, и в правительстве, и, безусловно, в коалиции - фракции, которая работает на правах большинства ("Слуга народа". – Ред.) идут такие консультации. Однако сейчас по персоналиям пока еще говорить рано", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Киеве.

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Накануне новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая с трибуны парламента, сообщил, что в правительстве еще остается четыре вакантных места, а также есть намерения усилить два направления.

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