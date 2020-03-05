 "Будет, как новая": прихожане разрушили уникальный 300-летний казацкий храм на Виннитчине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Религия в Украине".
Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата.
"Красавица и хранительница духа свободы Украины просуществовала 314 лет такой, как на 1 фото. Потом - разрушение, строительные леса и новая "реплика" - последние 4 фото", - написала в Facebook Наталья Пудайло из сообщества "Подольские путешествия".
"Каждую лекцию, каждое выступление о национальной архитектуре XVIII в. я начинал,, вспоминая эту небольшую, но особую церквушку. Теперь - пустота! Кто мы теперь без нее?" - прокомментировал разрушения церкви экс-глава Совета по делам религий при Кабинете министров Украины Арсен Зинченко.
Покровский храм в с. Лозовая занимает община Шаргородского благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП), которая и заменила церковь на новую.
Вот что рассказали в проекте "Украинская Архитектурные Достопримечательности. Наследие":
"Мы прибыли в Лозовую в то время, когда старая Покровская церковь перестала существовать. Она была разобрана, потому что... цитата "да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из новых брёвен и будет, как новая..." По их словам, это им рассказали мужчины с бензопилой, распиливая бревна старого сруба.
"Да, некоторые из них выглядели очень плохо, но, большинство (заменив трухлявые) еще можно было бы использовать, и это была бы подлинная, старая церковь, с заменой поврежденных... Как там было дальше - мы не знаем, утверждать, что старые бревна были использованы в восстановлении церкви, не можем, потому что видели, как их уничтожают. Когда разбирают старые срубы с целью их пересобрать - их маркируют, делают карту искореженного - мы этого тоже не увидели... Также неизвестна судьба старого иконостаса, жив или уже "...как новый...", -говорится в сообщении.
Не сказано ни слова был ли все-таки дозвил на снос старого здания, что очень вероятно.
Їм українська історія не цікава.
статус памятника - настоятеля в тюрьму, церковть перевести в УПЦ и восстановить.
А стоп, я забыл, у нас же Аваков головного мозга.
"бог" это профессия
2.
я закончил дебаты.
3.
ты обосрался
За якою статтею відкрите кримінальне провадження за зруйновану пам'ятку архітектури ?
Яка сума збитків ?Хто ініціатор варварства дебілів ? Хто оплатить ?
Хто з високопосадовців (голова сільради,райради,дільничний...)будуть притягнені до відповідальності ?
поп в любом случае при бабле, а верун - в стойле
И повернули фасадом с Вышгородской на Белицкую.
ККУ Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці.
1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення,-
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини,-
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років ...
Отстроить все руки не доходили, а экономия - почти 300 км.
Дык варвары из угкц настроили теперь на насыпи своих церквей.
Дорогу хрен восстановишь.
Церковь для экономики гораздо важнее.
При том, что это прямой выход на порты Черного моря через Одессу и на западную границу.
Дешевле возить грузы по кругу.
До речі, кримінальну справу за знищення пам'ятки вже відкрито ?
Если памятка национального значения - то работы невозможны без согласования с Минкультуры. Если его не было - можно реагировать в законном порядке.
Если разрешение было - то чего ныть. И реплику сделали довольно неплохую. Старая возможно не подлежала реконструкции.
А сеять при любом случае религиозную рознь не нужно, даже если это касается таких конфессий как УПЦ МП.