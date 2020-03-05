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Все про:Винницкая область (607) УПЦ МП (1027) церковь (1074)

 "Будет, как новая": прихожане разрушили уникальный 300-летний казацкий храм на Виннитчине. ФОТО

В селе Лозовая Шаргородского района Винницкой области разобрали Покровскую "казацкую" деревянную церковь, которая была построена в 1700-1702 годах и имела статус памятника национального значения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "Религия в Украине".

Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата.

Будет, как новая: прихожане разрушили уникальный 300-летний казацкий храм на Виннитчине 01

"Красавица и хранительница духа свободы Украины просуществовала 314 лет такой, как на 1 фото. Потом - разрушение, строительные леса и новая "реплика" - последние 4 фото", - написала в Facebook Наталья Пудайло из сообщества "Подольские путешествия".

"Каждую лекцию, каждое выступление о национальной архитектуре XVIII в. я начинал,, вспоминая эту небольшую, но особую церквушку. Теперь - пустота! Кто мы теперь без нее?" - прокомментировал разрушения церкви экс-глава Совета по делам религий при Кабинете министров Украины Арсен Зинченко.

Покровский храм в с. Лозовая занимает община Шаргородского благочиния Могилев-Подольской епархии УПЦ (МП), которая и заменила церковь на новую.

Будет, как новая: прихожане разрушили уникальный 300-летний казацкий храм на Виннитчине 02
Коллаж: Религия в Украине 

Вот что рассказали в проекте "Украинская Архитектурные Достопримечательности. Наследие":

"Мы прибыли в Лозовую в то время, когда старая Покровская церковь перестала существовать. Она была разобрана, потому что... цитата "да она вся гнилая, вот и разобрали - теперь соберем новую, из новых брёвен и будет, как новая..." По их словам, это им рассказали мужчины с бензопилой, распиливая бревна старого сруба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К ПЦУ положительно относятся 60,6% украинцев, к УГКЦ - 35,2%, к УПЦ МП - 25,7%, - опрос КМИС

"Да, некоторые из них выглядели очень плохо, но, большинство (заменив трухлявые) еще можно было бы использовать, и это была бы подлинная, старая церковь, с заменой поврежденных... Как там было дальше - мы не знаем, утверждать, что старые бревна были использованы в восстановлении церкви, не можем, потому что видели, как их уничтожают. Когда разбирают старые срубы с целью их пересобрать - их маркируют, делают карту искореженного - мы этого тоже не увидели... Также неизвестна судьба старого иконостаса, жив или уже "...как новый...", -говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3179669
 
 
 Топ комментарии
 
Варвари мацковского патріархату.
Їм українська історія не цікава.
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а это уже преступлении все Украинского масштаба,за это нужно на гиляках вешать московский патриархов,и всех кто этому способстовал
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Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата. - і нехай хтось скаже що мордорський паханат не зомбує прихожан.
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Новость подана очень тенденциозно для сеяния религиозной розни.
Не сказано ни слова был ли все-таки дозвил на снос старого здания, что очень вероятно.
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Варвари мацковского патріархату.
Їм українська історія не цікава.
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а это уже преступлении все Украинского масштаба,за это нужно на гиляках вешать московский патриархов,и всех кто этому способстовал
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как легко вас сподвигнуть на убийства на религиозной почве
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Теперь на месте памятника национального значения - деревянной церкви времен Семена Палия и Ивана Мазепы стоит новостройка, построенная верующими Московского патриархата. - і нехай хтось скаже що мордорський паханат не зомбує прихожан.
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Молдавская граница и УПЦ (МП), можно не продолжать,

статус памятника - настоятеля в тюрьму, церковть перевести в УПЦ и восстановить.

А стоп, я забыл, у нас же Аваков головного мозга.
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.кацапи в своем репертуаре, все ценные раритеты под рясы и по домам и пофигу все...чувствуют бесы-богоборцы кончину свою.. ..
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Замерзать не хочется. А то сразу, нэма слив, варвары.
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Такое по всей Украине происходит. Верующие и священники в селах разрушают ценнейшие храмы, и на их месте ставят новые, "красивые". Они не видят ценности в этих зданиях, для них это просто старое ветхое строение, и не больше.
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Все новострои это, как правило, очередные "церковные кружки" и "лавки", так называют ящики для сбора "на Церковь" и лавочки, торгующие всякой-всячиной. Работа с людьми, по воспитанию душ, по окормлению паствы давно заменена на сборы и поборы, а украинская церковь московского патриархата это лишь бизнес-проект, где слово "душа", "духовность" давно забытые понятия. Им, златопузым в архиерейских мантиях (запомнилось это точное определение), все равно чем торговать: мощами, свечами, иконами, верой. А Бога ведь не обманешь!
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1.
"бог" это профессия
2.
я закончил дебаты.
3.
ты обосрался
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Ну і нахрін тут це бла-бла ?
За якою статтею відкрите кримінальне провадження за зруйновану пам'ятку архітектури ?
Яка сума збитків ?Хто ініціатор варварства дебілів ? Хто оплатить ?
Хто з високопосадовців (голова сільради,райради,дільничний...)будуть притягнені до відповідальності ?
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Вот если бы это была синагога то дело бы открыли, а так
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ты оплатишь.
поп в любом случае при бабле, а верун - в стойле
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При совдепии то же самое сделали с домиком Шевченко на Приорке.
И повернули фасадом с Вышгородской на Белицкую.
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Ну вот если бы у нас действительно работала полиция и суды, то этим клоунам реальные сроки дали бы и хорошо, а так, только воздух сотрясать будут.
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"А какая разница?" И.О. президента Малоросии Бубочка Потерпевшая
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Не так давно общался с одним священником (знаю его давно, как порядочного и рассудительного человека) о совести. "Совесть? - удивился он. - Я не вижу ее в наших людях уже давно. И, что самое горькое, я не вижу в очень многих своих "коллегах". В основном, люди, что называется, хорошо пристроились. И веры вижу больше в отдельных прихожанах, чем в архиереях"
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...имела статус памятника национального значения... що за лажа ...хтось то все "дозволяв" робити ...чиїсь "підписи" стоять на дозволі руйнувати пам"ятку ...
ККУ Стаття 298. Знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини та самовільне проведення пошукових робіт на археологічній пам'ятці.
1. Умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі дії, вчинені щодо пам'яток національного значення,-
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об'єктів археологічної спадщини,-
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
4. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища,-
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років ...
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А в Бучацком районе немцы при отступлении разрушили прямую ЖД с Хмельницкого на Франковск.
Отстроить все руки не доходили, а экономия - почти 300 км.
Дык варвары из угкц настроили теперь на насыпи своих церквей.
Дорогу хрен восстановишь.
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Якщо за 70 років не відбудували, то вже і не відбудує ніхто... Причому тут церкви??
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Тоннели есть, мосты есть, насыпь есть.
Церковь для экономики гораздо важнее.
При том, что это прямой выход на порты Черного моря через Одессу и на западную границу.
Дешевле возить грузы по кругу.
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Здание как памятник архитектуры охраняется государством. В данном случае государству Украина нанесен ущерб. Уничтожен памятник архитектуры. Именно государственные органы должны немедленно начать расследование и выяснить виновных в разрушении культурного и исторического памятника. Ущерб государству в особо крупных - железная криминальная статья. Если нет соответствующих разрешений, согласованных проектных решений данное действие является криминальным. И за этим криминалом стоят вполне определенные фамилии. Пока государственные органы не начнут отрывать руки за такие вещи, нашу страну растащат и распилят на бревна а потом будут утверждать что нас просто нет.
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Боже який жах....Хто взагалі курва на це дозволив ?? Це ж злочин !
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Якби Петя лишиася президентом, ми би вже забули про МП, а так вони тут і продовжують нищити все українське.
До речі, кримінальну справу за знищення пам'ятки вже відкрито ?
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І цеж курва не центр Киіва !! Це ж село , то побудуйте ту церкву свідків Гундяя поруч чи в іншому місці !!! Навіщо ж руйнувати цю козацьку церкву !!??
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якщо впаде і придавить прихожан - перст божий, а так підступі дії " ватніков "
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Пускай теперь они на зонах церкви строят и на спинах купола накалывают...
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вот прочитала эту новость и что после этого сказать, что московский патриархат уничтожает все что под руку попадает, что наши люди настолько необразованые, что выбирают 42-х летнего не смешного комика по двум причинам 1. главное, что не Порошенко, 2. такой прикольный парень и не был у власти, симпатичный и говорит так уверенно... пусть порулит. Что вы хотите от этих людей, чтобы они понимали ценность старинной церкви? вот вывалили эту новость - разрушили ценность и достояние государства, а кто понесет наказание за это?!!! так вот, если никто, то, какой реакции вы ждете и от кого? от государства, от общества?... государство плюет на это все и ничего не защищает, а общество пилит бревна старинной церкви.
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Чего-то нам недосказали.
Если памятка национального значения - то работы невозможны без согласования с Минкультуры. Если его не было - можно реагировать в законном порядке.
Если разрешение было - то чего ныть. И реплику сделали довольно неплохую. Старая возможно не подлежала реконструкции.

А сеять при любом случае религиозную рознь не нужно, даже если это касается таких конфессий как УПЦ МП.
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Яка "рознь" може бути між людьми і кацапськими сектантами. Азія і Європа різні цивілізації. В кацапію до кірюши! Віруючі України мають молитися в українських церквах замість годувати аж на 4,5 млрд. в рік кацапських покручів. Ну навіщо нам всім миром збирати кошти гундяєву на війну та яхти?
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А що ж влада, віряни? А нічого. Припугнули, вони і всралися.
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Кацапи завжди цілеспрямовано знищують українські автентичні споруди замінюючи його невибагливим "новодєлом" кацапского гатунку. Секта гундяєва має бути вигнана з України раз і назавжди. Давайте вже зберемося і виженемо їх дрючками з Києво-Печерської Лаври до якої кляті кацапи взагалі не мають ніякого відношення! Це ж яка ганьба - національна святиня в кацапських лапах слугує резиденцією для шпигунів, диверсантів, провокаторів, убивць в центрі Києва! Скільки вже було наведено фактів саме такого використання кацапами Києво-Печерської Лаври. А їх "будівельна діяльність" це ж просто знищення української національної спадщини і її брутальне розграбування. "Буде, як нова": парафіяни зруйнували унікальний 300-річний козацький храм на Вінниччині - Цензор.НЕТ 4537
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