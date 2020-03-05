 В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза срыва проведение межпарламентской ассамблеи НАТО в столице Украины из-за коронавируса, Разумков заявил: "Если мы говорим о Парламентской ассамблее НАТО, которая состоится в мае, то давайте дождемся. По состоянию на сегодня мы продолжаем подготовку к этому мероприятию".

При этом он не исключил, что в случае распространения коронавирусной инфекции украинский парламент прибегнет к необходимым мерам.

"Мы видим, что проблема увеличивается, к сожалению, уже есть заболевшие люди и в нашем государстве. Пока что каких-то дополнительных мер Верховная Рада не вводила, однако я не исключаю, что такие меры будут введены немного позже", - объяснил он.

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