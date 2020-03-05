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 В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков

Украинский парламент продолжает готовиться к Парламентской ассамблее НАТО, несмотря на коронавирус.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза срыва проведение межпарламентской ассамблеи НАТО в столице Украины из-за коронавируса, Разумков заявил: "Если мы говорим о Парламентской ассамблее НАТО, которая состоится в мае, то давайте дождемся. По состоянию на сегодня мы продолжаем подготовку к этому мероприятию".

При этом он не исключил, что в случае распространения коронавирусной инфекции украинский парламент прибегнет к необходимым мерам.

"Мы видим, что проблема увеличивается, к сожалению, уже есть заболевшие люди и в нашем государстве. Пока что каких-то дополнительных мер Верховная Рада не вводила, однако я не исключаю, что такие меры будут введены немного позже", - объяснил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179667
 
 
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Дай боже здоровля коронавірусу в стінах Верховної Ради!!! В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 8605
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предатели затесались в стройные ряды зеленосопельных!!! Расстрелять!
В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2631
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предатели затесались в стройные ряды зеленосопельных!!! Расстрелять!
В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 2631
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Дай боже здоровля коронавірусу в стінах Верховної Ради!!!
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И не забыть закрыть двери. И завалить. А сверху бетоном. Нехай живе!
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До речі, Зе Ко може взяти Грету на міністра екології, явно ж одна команда, чого ж там! В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 3399 В случае необходимости в Раде могут ввести дополнительные меры в связи с коронавирусом, - Разумков - Цензор.НЕТ 836
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Грета жопу не вытирает а вылизывает как кошка чтобы быть ближе к природе
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ця шведа вже дістала, нехай покладуть її в мавзолей, там її кумир лежав свого часу
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Дайте угадаю, заседания будут закрытыми а журналистов выставят за двери?
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Достаточно ПЕСов одеть в смирительные рубахи. Этого для карантина достаточно. А Лёшу Гончаренко присыпать хлоркой и залить карболкой.
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Короновірус наш Президент.Хто проти цього,той ворог України.
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тільки коронАвірус, він через А пишеться. І загалом він Зевірус
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Володимир Волошин 55d42e7b Ну тут помилочка вийшла.А зевірус,то конкурнт цьому вірусу.
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У випадку поширення коронавірусу, як додатковою мірою, можна приспати "слуг урода" і ******** як скажених собак.
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..правильно - журналістів та "порохоботів" - за порЄбрік, щоб Бубочку та його тупорилу зекомандУ нЕ нЄрвіровалі
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Не не не....оставьте все как есть!
Все должно быть натурально!!!
Зачем делать лишние движения!!!
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Та шо б ви там всі позаражалися!
Але ж то марна надія - зараза до зарази не пристає, нажаль
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