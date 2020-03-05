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 Политика Украины, Общество
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 Двух украинцев из Китая эвакуируют с помощью "Австрийских авиалиний", - Зеленский

Украина при посредничестве "Австрийских авиалиний" в ближайшее время эвакуирует из Китая еще двух украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом президент Владимир Зеленский сообщил журналистам после встречи с украинцами и иностранцами, которые после эвакуации из Китая находились на обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах.

На вопрос, как много еще украинцев ждут эвакуации из Китая, Зеленский ответил: "Два человека сейчас подтвердили, что они хотят ... Мы очень быстро, с "Австрийскими авиалиниями" мы контактировали, мы их заберем, этих двух людей мы заберем в ближайшее время, но там есть еще много".

Также президент прокомментировал ситуацию с украинкой Анастасией Зинченко, которая решила остаться в Ухани из-за своей собаки. "Мы не можем влиять на законодательство Китая и на их решение. Если Китай не выпускает ни одно животное с территории Китая, то мы ничего не можем сделать. Мы как государство можем предложить ей все - больше, чем любому другому человеку. Хоть завтра мы вас забираем, собачку мы заберем даже в посольство. Потом, когда Китай позволит забрать животных, собачку можно забрать. Пожалуйста, мы поможем", - сказал Зеленский.

Напомним, Самолет SkyUp должен был эвакуировать 48 граждан Украины и 29 иностранцев из китайского города Ухань, где бушует коронавирус Covid-2019. Троих украинцев и одну иностранку не пустили на борт. В их числе была и Анастасия Зинченко со своим любимцем.

В посольстве сообщили, что сделали все, что было в их силах, но не смогли получить от китайских властей разрешение вывезти из страны померанского шпица Мишу. Посольство заверило, что будет поддерживать контакт с Анастасией и с теми украинцами, которые остаются в провинции Хубэй, и будет продолжать предоставлять им всю необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3179664
 
 
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Лохи зебильные ! Двух украинцев из Китая эвакуируют с помощью "Австрийских авиалиний", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994 уже восемь из эвакуированных в Санжарах заказали билеты обратно в Китай ...
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А могли б и с помощью AliExpress=)))
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Это та самая кренделица с собачкой?
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Лохи зебильные ! Двух украинцев из Китая эвакуируют с помощью "Австрийских авиалиний", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2994 уже восемь из эвакуированных в Санжарах заказали билеты обратно в Китай ...
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Чудесно, везите, забьём их тут камнями.
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Якщо відверто, то мені ту собачку більше шкода аніж якого-небудь ублюдка або петюнця-порохососіка.
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Треба себе жаліти бо порохоботи діждуться коли зелі не буде а ось місків не думаю що ви дочекаєтесь
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