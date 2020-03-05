 В Раде собирают подписи за назначение "слуги народа" Гришиной министром образования, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Об этом в своем Телеграме сообщил нардеп от СН Александр Качур, передает Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга Народа" видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идёт сбор подписей", - написал он.

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