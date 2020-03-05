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Все про:ВР (24493) Минобразования (1186) Слуга народа (711) Качура (31) Гришина Юлия (1)

 В Раде собирают подписи за назначение "слуги народа" Гришиной министром образования, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

В Верховной раде Украины идет сбор подписей за представление о назначении нардепа от "Слуги народа" Юлии Гришиной министром образования в составе нового правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом в своем Телеграме сообщил нардеп от СН Александр Качур, передает Цензор.НЕТ.

"Фракция "Слуга Народа" видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идёт сбор подписей", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новосад отказалась работать под руководством нового премьера, вместо нее хотят назначить Гришину, - "слуга народа" Бужанский

В Раде собирают подписи за назначение слуги народа Гришиной министром образования, - нардеп Качура 01
В Раде собирают подписи за назначение слуги народа Гришиной министром образования, - нардеп Качура 02

Источник: https://censor.net.ua/n3179663
 
 
 Топ комментарии
 
так скоро і до табачника дотягнем..
а взагалі я знову ж, в 3404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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На звезду порно больше похоже, чем на профессора и доктора наук. Сколько ей лет?
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На звезду порно больше похоже, чем на профессора и доктора наук. Сколько ей лет?
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ну, ей чуть поболее.
Вот что пишут.
Юлия Гришина
Родилась 16 июня 1978 года в Киеве.
Окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.Семья и связи
Муж, Гришин Игорь Вячеславович работает в ГПУ (старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления).
Как сообщают " Наши деньги ", Гришин И.В. вероятно причастен к взяточничеству. Так, в июле 2016 года на ходе осмотра помещения ГПУ было обнаружено и изъято 20 тыс. долларов США. Эти деньги, по данным следователей, были предназначены для склонения должностного лица к получению взятки. Бывший председатель Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что этим должностным лицом является Гришин И.В., а полученные деньги якобы принадлежали начальнику одного из управлений СБУ Ивану Дралюк. Однако, в дальнейшем арест на полученные средства было отменено судом. Кроме того, ни одному лицу по вышеуказанным обстоятельствам не было сообщено о подозрении.
Кандидат на должность судьи Кассационного гражданского суда
Выбыла из конкурса
Получила меньше минимально допустимый балл по результатам экзамена
Результаты анонимного письменного тестирования - 70,5 баллов
Результаты практического задания - 41,5 баллов
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В неї є досвід і якась хоч практика в освіті?
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так скоро і до табачника дотягнем..
а взагалі я знову ж, в 3404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Задолбали вы своим юристами.
Хоть в одном государстве признают наши дипломы юристов-экономистов?
Дык таки даже в Гондурасе не признают.
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Як казав мені знайомий професор - викладати можна будь що - аби слухали. От і маємо - фуй зна що.
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Доктор юредичних наук.Таких в нас,хоч греблю гати.
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не кажи, екземпляр рідкісний. Просто половина з таких рідкісних екземплярів тягнуть на завгара максимум. Бо Україна - все перевернуто з ніг на голову. Тому відразу не скажеш - може й це якась обрана Елочка Людоїдка.
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Эрнесто Ча В чому рідкісний?Кожень день на шоу,такі сидять доктори-балаболи.
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в тому, що балаболи сидять - то я не заперечую. Просто порахуй - і сам дійдеш висновку.
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А у скольких она должна насосать, что бы стать министром?
226 достаточно?
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Може най хоч диктант напише? Бо попередня робила по 3 помилки в одному реченні У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 6355 А як юристи керують міністерствами не за освітою та всім кабміном вцілому вже бачили - вчора вигрібали
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да...как ни странно-но в слуги-депутаты видать педагогов не брали У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 3923.педагоги голосовали...
стыдоба-даже нет никого близкого по профилю к образованию.може какого препода из военной академии?
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Ну так, якось незрозуміло - вона ж юрист. Чи юрист має до освіти тягу й хист?
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..ждем-с очередной М-ский Указ об очередной русификации...какоцапи и отара, доставай-те уже лапти и кокошники, хлебайте бояру под блины с лопаты сраной и камаринскую врежьте...масленицв же у вас Маха -Неумываха, помощница верная Коня известного на расее на днях аж на жопу со всего маху грохнулась, отплясывая после 6-го стакана...ждем-с У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 2602..ваш выход..
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главное, что бы красивая, а читать считать научится - всё таки минобразования
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Двух бэбэр подряд наше образование не выдержит! У Раді збирають підписи за призначення "слуги народу" Гришиної міністром освіти, - нардеп Качура - Цензор.НЕТ 1299
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Одним словом - звіздець нашій освіті...
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