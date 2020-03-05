 В Раде собирают подписи за назначение "слуги народа" Гришиной министром образования, - нардеп Качура. ДОКУМЕНТ

Об этом в своем Телеграме сообщил нардеп от СН Александр Качур, передает Цензор.НЕТ.
"Фракция "Слуга Народа" видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идёт сбор подписей", - написал он.
Об этом в своем Телеграме сообщил нардеп от СН Александр Качур, передает Цензор.НЕТ.
"Фракция "Слуга Народа" видит новым Министром образования коллегу по парламенту, доктора наук, профессора - Юлию Гришину. Сейчас идёт сбор подписей", - написал он.
Вот что пишут.
Юлия Гришина
Родилась 16 июня 1978 года в Киеве.
Окончила юридический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.Семья и связи
Муж, Гришин Игорь Вячеславович работает в ГПУ (старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления).
Как сообщают " Наши деньги ", Гришин И.В. вероятно причастен к взяточничеству. Так, в июле 2016 года на ходе осмотра помещения ГПУ было обнаружено и изъято 20 тыс. долларов США. Эти деньги, по данным следователей, были предназначены для склонения должностного лица к получению взятки. Бывший председатель Консультативного совета при ГПУ Владимир Бойко заявил, что этим должностным лицом является Гришин И.В., а полученные деньги якобы принадлежали начальнику одного из управлений СБУ Ивану Дралюк. Однако, в дальнейшем арест на полученные средства было отменено судом. Кроме того, ни одному лицу по вышеуказанным обстоятельствам не было сообщено о подозрении.
Кандидат на должность судьи Кассационного гражданского суда
Выбыла из конкурса
Получила меньше минимально допустимый балл по результатам экзамена
Результаты анонимного письменного тестирования - 70,5 баллов
Результаты практического задания - 41,5 баллов
а взагалі я знову ж, в 3404-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
Хоть в одном государстве признают наши дипломы юристов-экономистов?
Дык таки даже в Гондурасе не признают.
226 достаточно?
стыдоба-даже нет никого близкого по профилю к образованию.може какого препода из военной академии?