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 Политика Украины
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Все про:ВР (24493) Рябошапка Руслан (321) Батенко (3) Офис генерального прокурора (130)

 Группа "За майбутнє" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко

Депутатская группа "За майбутнє" поддержит постановление Верховной Рады о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Об этом заявил ее сопредседатель Тарас Батенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

 "Часть наших депутатов подписалась под представлением о выражении недоверия генеральному прокурору. Претензии сегодня будут озвучены, вчера также звучали наши вопросы к Рябошапке, на которые он не дал ответа. Я считаю, что должна быть перезагрузка большой части силового блока", - заявил Батенко в четверг агентству.

Он добавил, что депутатская группа в полном составе (в группе 22 депутата) поддержит постановление о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.

"Мы проговаривали это, будем сегодня выражать недоверие", - сказал сопредседатель группы "За майбутнє".

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179657
 
 
 Топ комментарии
 
Стесняюсь спросить, а "За чиє вони майбутне"? Группа "За майбутне" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8342
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Те же рыгонавты, в принципе, шо и ОПЗЖ с СН.
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Стесняюсь спросить, а "За чиє вони майбутне"? Группа "За майбутне" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8342
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Те же рыгонавты, в принципе, шо и ОПЗЖ с СН.
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За бенино и суркисомедвечуковское
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в переводе на язык люпмпена - т.е. твой и мой - не звизди! - нариду страдать!

нарид так решил!
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"Мы рождены что б сказку сделать былью страдать!"
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от все таки ******** мы трохи....
страдать так страдать - сами етот еврейско -зеленый шабаш замутили в апреле - самим и страдать....
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Виктор Бондарь, кстати, к моему стыду мой одноклассник.
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Не против Рябокепки, а за то, шо недостаточно патриотов посажено, дело Майдана не закрыто и Пороху так отомстить за обосцаные портки так и не удалось.
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Вы видите КОАлицию!!!! СН, ОПЗЖ, и осколки Партии Регионов!!!! Причем, в случае раскола СН на националистов и русофилов. произойдет официальное оформление фактической коалиции!
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можно утрировано, но часть патриотическая все же присутствует!
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а чому у чилавєка "грустноє **@ло"?
Раніше був такий нахабний, а потім шото стало?
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Шо Порх сделает со Шмарклей после смены власти? Беги ЧМО! Беги!
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молодцы
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рябякєпка накривається мєдним тазом))
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парашенко тоже
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та ніхто його не чипатиме.
У нас нікого з президентів не саджали, хіба що овоща погнали на Ростов
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Тогда это будет их последнее бабло.
Придется потом всем ЗЕбанарием сморщеный писюн ***** сосать вместо западных инвестиций.
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Так вони вже не сподіваються на ті інвестиції.
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Це стає перманентним, висадитись на Марс, посадити Порошенко, виграти Динамо лігу чемпіонів...
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Ну шото в этом роде.
Для ЗЕбанария мечта посадить Пороха сродни мечтам прыщавых подростков 90-х трахнуть Анжелину Джоле. Группа "За майбутнє" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 9876
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В дівчинки розвинулась шиза на підставі захисту природи.
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Грета со стоит в пророссийской партии "Альтернатива для Германии" и представляет интересы партии , а эта та партия которая не скрывает своих симпатий к Кремлю. Есть подозрения что она работает на москву.
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"За майбутнэ" цэ точно шайка Коломойского.Так что ничего удивительного.В кои то веки нормальный прокурор у нас появился,и на тебе.
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Критерії оцінки нормальності прокурора?
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"...среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь"...

Одни члены, а люди где?
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...Кепку снимут и начнется, там дурик один, идиот полезный из помойки какой то, на старте уже...Рябому пофигу, Франция и семья ждут, а отара изголодавшаяся галаснет, беня бабок на мороженку раздал уже.. Група "За майбутнє" сьогодні висловлюватиме недовіру Рябошапці, - нардеп Батенко - Цензор.НЕТ 8841...
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Их много.Основная(для меня),равноудаленность и независимость от президента и верховной рады,олигархов и т.д.Косвенная,Рябошапку оценили и признали его действия послы стран евросоюза и США,тоесть независимый арбитр,а это много стоит.
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Кому мешает Рябошапка? Никого не трогал, никого не сажал. А если новый ген.прокурор начнет честно исполнять свои обязанности?
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партия медведчука - за, партия олигарха коломойши "За майбутнє" - за, Слуги Зе - за. Совпадение? Не думаю.
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Кандидат на посаду генпрокурора юрист "Квартала" из Петербурга Сергей Ионушас известен, помимо прочего, помощью известной художнице Евгении Гапчинской, которая судилась с продавцами календарей, магнитов и блокнотов, на которых были изображения ее работ.
Сотрудничал со "Студией Квартал 95" и телеканалом "1+1" Игоря Коломойского.
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