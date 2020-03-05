 Группа "За майбутнє" будет сегодня выражать недоверие Рябошапке, - нардеп Батенко

Об этом заявил ее сопредседатель Тарас Батенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Часть наших депутатов подписалась под представлением о выражении недоверия генеральному прокурору. Претензии сегодня будут озвучены, вчера также звучали наши вопросы к Рябошапке, на которые он не дал ответа. Я считаю, что должна быть перезагрузка большой части силового блока", - заявил Батенко в четверг агентству.

Он добавил, что депутатская группа в полном составе (в группе 22 депутата) поддержит постановление о выражении недоверия генпрокурору Рябошапке.

"Мы проговаривали это, будем сегодня выражать недоверие", - сказал сопредседатель группы "За майбутнє".

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Как сообщалось, проект постановления о выражении недоверия Рябошапке был зарегистрирован в Верховной Раде 3 марта. Инициаторами соответствующего законопроекта №3154 выступили 158 народных депутатов, среди них члены фракций "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Позже глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция единогласно поддерживает кандидатуру нардепа от "Слуги народа" Ионушаса на должность генпрокурора.

Сам Ионушас сообщил, что представления о его назначении на пост генпрокурора пока нет, но этот вопрос обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.