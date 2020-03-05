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 Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ

Вторая ракета, которая сбила Boeing-737 авиакомпании МАУ, была выпущена через 29 секунд, а не через 3, как это происходит обычно в работе системы ПВО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью UA:Українське радіо заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Сплетни, что руководство страны Иран болеет, умерло и т.д. не соответствуют действительности. То, что касается нашего сотрудничества с иранской стороной, то уже 9 января мы сделали заявление, что был сбит наш самолет. С первого дня мы начали сотрудничать с ними, чтобы исследовать, что произошло. Нам не нравится то, что вторая ракета, отправленная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - сказао он.

Данилов отметил, что сейчас расследование трагедии проходит в Тегеране. Он добавил, что посещал Тегеран и договорился, что в ближайшее время к иранским следователям присоединятся украинские коллеги. Осталось решить, как технически это будет происходить.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Источник: https://censor.net.ua/n3179654
 
 
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а тебе не засмучує сам факт ракетної атаки на цівільний борт?
Чи версія про те, що його сплутали з військовим літаком, для вас, "фахівців", є досконалою?
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...кацапскими операторами или под их руководством был сбит этот самолет, чалмоносцев к такой технике и близко там не подпускают без надзора ихтамнетов... Нас очень смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была", - Данилов о расследовании трагедии Boeing 737 МАУ - Цензор.НЕТ 9374..
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Но вопрос "ЗАЧЕМ?"- остаеться,несмотря на обилие версий.
То,что дальше пошло не по сценарию,уже понятно.
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ну, как по мне, - это лишний раз подчеркивает, что сбивали сознательно...
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Взагалі то в Ірані 20 % парламенту злягло з коронавірусом, навіть міністр МОЗ.
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