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 Политика Украины, Здоровье
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 В Украине проверяют 10 человек на возможное заражение коронавирусом, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в лаборатории Министерства здравоохранения исследуется еще 10 биологических образцов на возможное заражение коронавирусном.

Об этом заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в рамках встречи президента Владимира Зеленского с эвакуированными из Китая украинцами и иностранцами, которые находились в обсервации в медицинском центре в Новых Санжарах, передает Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, у инфицированного коронавирусом жителя Черновцов состояние стабильное.

"Со всеми контактными работают местные эпидемиологи, они также находятся под медико-санитарным наблюдением", - отметил он.

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"Дополнительно у нас исследуется в лаборатории еще около 10 образцов, у которых по клиническим симптомам может быть подозрение на коронавирусную инфекцию. Мы не будем говорить о диагнозе, пока у нас не будет четкого подтверждения из лаборатории, которая у нас сертифицирована и работает на сертифицированных тестах", - подчеркнул Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3179650
 
 
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от же порох **** - и вирус замутил и вакцину не.....
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Мне после прочтения новости весело.... после того как позавчера увидел фото этого Ляшка..... то оригинальный Ляшко, да с коровой, кажется вполне себе норм. чудаком.
б*же Аполлоне, спосси и ссохрани(бросается к глечику и амфоре, славит мощи Гиппократа, бубнит Гимн всея Греции и Александра Македонянина)
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у меня есть "свободные" "в Украину" деньги - всегда переводил... с 14-го
счет какой не скажу.....
кредит закончился - в Украину есть - зеленым нет....
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