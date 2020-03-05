 Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Отмечается, что принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.
В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.
Напомним, ранее сообщалось, что правительство России одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси для признания их носителями русского языка при получении гражданства РФ.
УССР грядёт. Во главе с Ермаком, Портновым, Даниловым и проч.
Вы зробили це разом, зелемразь.
Сидіти в Украіні з громадянством рф - ні, бо схоже що приймають цей закон, щоб потім було виправдання агресіі, мовляв захищали своіх громадян від укрофашистів. Нам таке не треба. Громадянин рф ? Піздуй на родіну, не а чого тут робити
Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит - и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности - их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем."