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Все про:Госдума (992) гражданство (1038) Россия (75110) русский язык (410)

 Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства

Госдума РФ сегодня приняла закон, отменяющий собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины при вступлении в российское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Отмечается, что принятый закон предусматривает возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Беларуси и Украины, свободно владеющих русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка.

В настоящий момент определением уровня владения русским языком, включая белорусских и украинских граждан, занимается специальная комиссия по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство России одобрило отмену собеседования для уроженцев Украины и Беларуси для признания их носителями русского языка при получении гражданства РФ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3179649
 
 
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носители рузкогоязыка. Звучит как епидемия Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 6329
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Я с ними согласен на 100%.... Теперь нужно выяснить, какое отношение к "русскомуязыку" имеет госдума рф????????????
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Краще турецьку вивчити, а кацапську й не знати!
Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 2667
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Нехай їде українська вата на ПМЖ до мокшів. Але гола й боса.
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Когда уже будут делать прививки от рузькогоязыга? От етого вируса как показывают факты, смертность на несколько порядков выше чем от какого то коронавируса.
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Отакой план у *****: "руццкаязичники" отримують паспорти свинособакії, потім вялікая родіна заявляє, що її громадян утискають, а далі - казус беллі і початок інтервенції.
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СвятойПиссуарий, кому нахрен нужен этот паспорт с петухом- мутантом? В мире этот паспорт давно считается отбросом.
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Oдновременно в новую конституцию будет голосоваться поправка о том что РФ - правонаследник СССР.
УССР грядёт. Во главе с Ермаком, Портновым, Даниловым и проч.

Вы зробили це разом, зелемразь.
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Українці - носії русского язьіка на звалище історії.
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Mля, треба мабудь переходити на рiдну мову солов`iну. Якось не хочеться бути "наситєлєм" всякоi зарази...
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да всем глубоко фиолетово, что там принимает госдура. больше интересует, почему тишина из Сирии? турки перестали шкварить кацапсин?
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Эрдоган летит в Москву на переговоры.
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Носитель языка- претендент на парашное гражданство:
Госдума РФ поддержала признание граждан Украины и Беларуси носителями русского языка, что облегчает получение российского гражданства - Цензор.НЕТ 5795
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Громадянство, валіза та за поребрік. Чим швидше, тим краще. Цілком підтримую
Сидіти в Украіні з громадянством рф - ні, бо схоже що приймають цей закон, щоб потім було виправдання агресіі, мовляв захищали своіх громадян від укрофашистів. Нам таке не треба. Громадянин рф ? Піздуй на родіну, не а чого тут робити
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Довбодятли з Держдуми штампують гітлерівські закони один за одним, не вникаючи в суть чому це робив Гітлер. "Еще один перл в новой путинской конституции. Статья 67: «Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Родители в статье упоминаются только в том контексте, что их может не быть. А права родителей не упоминаются вовсе. Теперь государство будет создавать условия, а значит - и определять, как правильно нужно осуществлять воспитание. Небезызвестный уже широким кругам деятель РПЦ Смирнов сообщил, что девочкам школьное образование без надобности - их с малолетства нужно готовить к материнской работе. Киндер, кирхе, кюхе, в общем."
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Украинцы сами могут проверить на знание русского языка. Я как то написал с ошипкой, так мне разнос устроили.
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Знати мову не означає бути мокшею, колись навіть на московії знали по декілька мов, але прийшли до влади радянські трутні...
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Поц, а ничего, что там и белоруссия упоминается? Или у тебя задача - гадить в отношении только Украины? У тебя же картопляный флажок.
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Элементарно ответить законом: Украина является правонаступницей УНР и Киевской Руси
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все вірно, але для цього при владі повинні бути патріоти, а не космополіти
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госдура рф - преступники проголосовавшие за включение Крыма в состав рф их ждёт Гаага.
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А как быть с носителями английского языка из тех же украинцев и белорусов? Кто их то ,бедных, признает?
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