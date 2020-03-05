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 Минагрополитики возобновит работу на следующей неделе, - уполномоченный Зеленского по вопросам земли Лещенко

Министерство аграрной политики и продовольствия может возобновить работу со следующей недели, сообщил уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

"Со следующей недели будет институционально возобновлена работа Министерства аграрной политики. Отрасль, которая формирует 40% валютной выручки и 20% ВВП страны, будет иметь профильное министерство", - констатировал он в ходе дебатов на тему открытия рынка земли организованных Украинским институтом будущего вечером в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в конце августа 2019 гора Верховная Рада утвердила предложенный премьер-министром Алексеем Гончаруком состав Кабинета министров, в котором Минагропрод объединили с Министерством развития экономики и торговли.

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьером 17 января этого года заявил о необходимости разделить некоторые министерства, среди которых и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3179648
 
 
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Вместо рынка земли - минагрополитики?
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