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 Политика Украины, Здоровье
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 Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что люди, которым сделали прививку от кори, практически не болеют коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинскому радио".

"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него.

Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.

Данилов также добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".

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Ранее Данилов заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок.

Источник: https://censor.net.ua/n3179647
 
   
 Топ комментарии
 
гениально, шнобелевскую премию товарищу
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Пан не знає, які найкращі ліки від зезевіруса?
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Хорошая брехня для популяризации прививок от кори А привитые от кори болеют корью? Где-то можно статистику посмотреть?
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а ті, хто жере зелене лайно, взагалі, захищені від будь яких людських хвороб Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 990
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Пан не знає, які найкращі ліки від зезевіруса?
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Хорошая брехня для популяризации прививок от кори А привитые от кори болеют корью? Где-то можно статистику посмотреть?
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исследования проведены? есть научные статьи? что-то от стран, которые делают реальные вакцины, такого не слышно было.
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гениально, шнобелевскую премию товарищу
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А еще те кто ездит на мерседесах почти не болеют. Делайте выводы. Пересаживайтесь с маршруток и метро на мерседесы.
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Eму нужно срочно избавиться от репутации агента "ЛДНР".
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він - інфекція, яка смертельно небезпечна для країни
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"Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов."
Це значить коронавірус мутував і на нього вже не діє часник з цибулею?
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Діє, але сало має бути від свиней, щеплених від кору.
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"Привитые от кори почти не болеют коронавирусом.."

Можу накинути ще такі ж геніальні ідеї:
1. "Той, хто п'є воду, помре"
2. "Той, хто дихає - живе. Але все одно помре"
Давай, Данилов, жги ще!
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все сложно....сала с чесноком оказалось недостаточно...
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что-то захотелось провести профилактику... Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 4216
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Типо, прививок от коронавируса у нас нету так давайте мы вам уколем прививки от кори. Зачем добру пропадать. Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 1765
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"Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют". Этот зебил даже не знает, что большинство ныне пожилых людей в детстве были привиты от кори (или переболели ей). Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов - Цензор.НЕТ 6654
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чудик, прививку от кори массово стали делать только в 1968 году, а изобрели ее только в 1963 году
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Чудила, в совке туалетную бумагу тоже "изобрели" в 1969 г., но это не значит, что раньше в этом качестве не использовали газету "Правда". Я тебе об иммунитете, а ты о вакцине. Иммунитет от кори после болезни выше, чем после прививки. Щеплені від кору майже не хворіють на коронавірус, - Данілов - Цензор.НЕТ 5850
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То Аваков за вирус рассказывал теперь этот. Одни врачи страной управляют...
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Те кто летают в космос, тоже не болеют! Еще ни один космонавт не заболел.
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А ведь не оспоришь.
А ведь правда.
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Оно большое на всю голову?
От кори повсеместно практически 100% прививка, только, если есть противопоказания не привывают.
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В мире вакцинация от кори до 1965 года не делалась, так как вакцину изобрели в 1963 и потом несколько лет ее исследовали, а массовая вакцинация с 1968 года и ее результативность около 90%. Так что как раз есть логика, что коронавирус выбивает старшее поколение
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Угу, а теперь посмотри на руку своей бабушки ниже плеча.
Тот след у нее на руке - результат вакцинации в зрелом возрасте.
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Абы ляпнуть, там хоть адекватный человек есть?
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Теперь Косой скажет, пейте по больше самогона.
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