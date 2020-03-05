"Привитые от кори почти не болеют коронавирусом, - Данилов."

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Данилов рассказал в интервью "Украинскому радио".
"С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него.
Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют", - сказал он.
Данилов также добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей: "Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000".
Ранее Данилов заявлял, что лучшие лекарства от коронавируса - лук, сало и чеснок.
Це значить коронавірус мутував і на нього вже не діє часник з цибулею?
Можу накинути ще такі ж геніальні ідеї:
1. "Той, хто п'є воду, помре"
2. "Той, хто дихає - живе. Але все одно помре"
Давай, Данилов, жги ще!
А ведь правда.
От кори повсеместно практически 100% прививка, только, если есть противопоказания не привывают.
Тот след у нее на руке - результат вакцинации в зрелом возрасте.