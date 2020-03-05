 Планируем забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными, - Данилов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, списки на обмен пленными есть и постоянно согласовываются.

"Есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.

Также он рассказал, почему в списки на обмен попадают те, кого обвиняют в пытках и издевательствах над украинцами.

"Это сложный вопрос, к которому я бы относился осторожно. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", - заявил Данилов.

Напомним, ранее журналист Станислав Асеев рассказал, что в рамках обмена пленными между Украиной и "ДНР" вышли те, кто участвовал как в преступлениях в "изоляции", так и в поддержке "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов