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 Политика Украины, Общество
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 Планируем забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными, - Данилов

Украина планирует забрать почти 200 человек в рамках обмена пленными с "Л/ДНР" и Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, списки на обмен пленными есть и постоянно согласовываются.

"Есть отдельная группа, которая этим вопросом занимается. У нас есть большое желание забрать наших пленников домой. Это почти 200 человек", - отметил Данилов.

Также он рассказал, почему в списки на обмен попадают те, кого обвиняют в пытках и издевательствах над украинцами.

"Это сложный вопрос, к которому я бы относился осторожно. Сегодня у нас есть сложные процессы, когда человек что-то говорит, а потом оно не совсем подтверждается", - заявил Данилов.

Напомним, ранее журналист Станислав Асеев рассказал, что в рамках обмена пленными между Украиной и "ДНР" вышли те, кто участвовал как в преступлениях в "изоляции", так и в поддержке "ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас есть четкая задача закончить войну, но речь не идет об уступках врагу, - секретарь СНБО Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3179646
 
 
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СБУ задержало человека, которого Зеленский с Ермаком выменяли у боевиков. Он принимал участие в пытках пленных.
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Знову заберуть бабусь 73 років,таксистів. і декількох вояківЗСУ.?
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Отдайте зе и слуг на обмен за поребрик!
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Зєі слуги потрібні Пуйлу в УКраїні. На даний момент вони найефективніша зброя Хубла.
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Где они столько бомбил-таксистов на линии разграничения насчитали?
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Да-да, планируйте, пуйло себе еще нахватает... Такой "обмен" будет вечным...
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..и сколько средь них военных?..или одни помощники надзирателей и остались?...тех лучше сразу ф топку... Плануємо забрати майже 200 осіб у межах обміну полоненими, - Данілов - Цензор.НЕТ 3862...
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ползучая эвакуация населения донбаса?
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