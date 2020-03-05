 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и ПТРК. С начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"После 6:50 утра враг выпустил 8 мин калибра 82 мм по украинским защитникам н.п. Зайцево.

С 8:15 в течение более получаса, по направлению от села Спартак оккупанты осуществили выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), выпустили 7 мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки.

В 9:30, в течение 20 минут от н.п. Голубовское российско-оккупационной войска выпустили 10 мин 120-мм калибра по позициям украинских воинов в районе Новотошковского.

Дважды сегодня во вражеских прицелах были наши мужественные защитники н.п. Ореховое. После 9:50 от н.п. Голубовское оккупанты осуществили 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и с 10:00 от Золотого-5 враг выпустил 2 мины калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

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В Минобороны отметили, что подразделения Объединенных сил применяя легкое пехотное вооружение адекватно подавляли вражескую вооруженную активность. Запрещенные образцы вооружения украинские воины не применяли.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - сказано в сообщении.