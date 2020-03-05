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Все про:вооружение (3319) Минобороны (6343) обстрел (8767)

 Враг применил на Донбассе 122-мм артиллерию, 120- и 82-мм минометы и ПТРК. С начала суток - 5 обстрелов, потерь нет, - Минобороны

По состоянию на 12:00 текущих суток российско-оккупационные войска уже 5 раз нарушали режим тишины на линии боевого соприкосновения, каждый раз применяя запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"После 6:50 утра враг выпустил 8 мин калибра 82 мм по украинским защитникам н.п. Зайцево. 

С 8:15 в течение более получаса, по направлению от села Спартак оккупанты осуществили выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), выпустили 7 мин калибра 82 мм и вели огонь из стрелкового оружия по защитникам Авдеевки.

В 9:30, в течение 20 минут от н.п. Голубовское российско-оккупационной войска выпустили 10 мин 120-мм калибра по позициям украинских воинов в районе Новотошковского.

Дважды сегодня во вражеских прицелах были наши мужественные защитники н.п. Ореховое. После 9:50 от н.п. Голубовское оккупанты осуществили 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм и с 10:00 от Золотого-5 враг выпустил 2 мины калибра 82 мм", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 6 вражеских обстрелов, - штаб ОС

В Минобороны отметили, что подразделения Объединенных сил применяя легкое пехотное вооружение адекватно подавляли вражескую вооруженную активность. Запрещенные образцы вооружения украинские воины не применяли.

"По имеющейся информации, боевых потерь с начала текущих суток среди наших героев-защитников нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3179643
 
 
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Мир дружба жвачка и спрятавшийся в темной норке наполеон памперсный просто зеро по другому не сказать
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Интересно в какой глаз ЗЕлупа заглядывал ***** что увидел там мир?
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Подымайте дроны турецкие , а ну да нельзя пункт два минских сывый подписал…
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Дважды сегодня во вражеских прицелах были наши мужественные защитники Ворог застосував на Донбасі 122-мм артилерію, 120- і 82-мм міномети і ПТРК. З початку доби - 5 обстрілів, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5661 Вы ето серьезно? А в чем их мужество и защита? В том что они как куры под прицелом врага бегают и не отвечают? Да ну нах таких защитников.
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развести може шо куда?
а от турки по другому порешали - и, молодцы же!
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