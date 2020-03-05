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 Политика Украины
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 На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

На сайте Верховной Рады обнародованы предложения Президента Украины Владимира Зеленского к Закону "О признании утратившим силу Закона Украины "О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины".

Соответствующий текст обнародован на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю в Законе, который поступил на подпись: дополнить раздел I положениями о внесении изменений в законы Украины относительно наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движение военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины; внести изменения в раздел II, скорректировав дату вступления Закона в силу, срок выполнения и содержание определенных Кабинету Министров Украины задач", - предложил Зеленский.

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На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ 01
На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ 02

Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Зеленский ветировал этот закон.

Источник: https://censor.net.ua/n3179639
 
 
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Це той, що розбирається у військовому статуті...
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Как же достал этот *лядский цирк!!!
На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ - Цензор.НЕТ 2843
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"Не ругайте пианиста. Он играет как умеет" (с) На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ - Цензор.НЕТ 6676
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хоть сюда не лезь
**********
устав - это святое
нет устава - нет армии
это как у врачей
все по протоколам
нет протокола - получается наша медицина...
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Но, вы же знаешь как было в т.н. "ркка"
Так що Зеля пусть меняет что угодно, но просто если отменит воинское приветствие "Слава Україні", то эта Заля прикажет "долго жить".
Прикольный "якорь" оставил ПАП.
Троллинг высшего уровня, и нам приятно)
Да здравствует Победа!(не совковая конечно, а наша)
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членограй як головний експерт у військових питаннях.
це вже не комедія, це - фарс.
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В чём-то подвох. Возможно, чтобы наложить как можно больше ограничений на ношение оружия военнослужащими.
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