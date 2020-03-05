 На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

Соответствующий текст обнародован на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
"Предлагаю в Законе, который поступил на подпись: дополнить раздел I положениями о внесении изменений в законы Украины относительно наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движение военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины; внести изменения в раздел II, скорректировав дату вступления Закона в силу, срок выполнения и содержание определенных Кабинету Министров Украины задач", - предложил Зеленский.
Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Зеленский ветировал этот закон.
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устав - это святое
нет устава - нет армии
это как у врачей
все по протоколам
нет протокола - получается наша медицина...
Так що Зеля пусть меняет что угодно, но просто если отменит воинское приветствие "Слава Україні", то эта Заля прикажет "долго жить".
Прикольный "якорь" оставил ПАП.
Троллинг высшего уровня, и нам приятно)
Да здравствует Победа!(не совковая конечно, а наша)
це вже не комедія, це - фарс.