 На сайте Рады обнародовали предложения Зеленского по отмене закона о строевом уставе ВСУ

Соответствующий текст обнародован на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаю в Законе, который поступил на подпись: дополнить раздел I положениями о внесении изменений в законы Украины относительно наделения Министерства обороны Украины полномочиями определять строевые приемы и движение военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению, а также распространение действия соответствующих положений на военнослужащих всех военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины; внести изменения в раздел II, скорректировав дату вступления Закона в силу, срок выполнения и содержание определенных Кабинету Министров Украины задач", - предложил Зеленский.

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Как сообщалось, 5 февраля Верховная Рада признала утратившим силу закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". За соответствующий законопроект №2466 на заседании в целом проголосовали 278 народных депутатов. Как отмечается в пояснительной записке, задачей законопроекта является приведение нормативно правовых актов Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО. Зеленский ветировал этот закон.