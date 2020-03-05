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 Политика Украины
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 Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке

Депутатская группа "Доверие" будет поддерживать постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке, заявил народный депутат и член группы Сергей Шахов.

"Депутатская группа "Доверие" будет полностью голосовать за отставку генпрокурора, потому что сегодня бардак в стране. Это касается не только Луганской области, а и всех регионов нашей страны", - заявил Шахов в четверг "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он называет причиной такого решения отсутствие приговоров по резонансным делам и незаконное преследование общественных и политических деятелей.

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"Особенно громких "посадок", как декларировалось, не было. Более того, сегодня преследуются политические и общественные деятели, волонтеры, все уголовные производства не расследуются. Депутаты Вельможный, Сухов и я собственноручно передали генпрокурору 79 производств уже практически зарегистрированных, оставалось только чуть-чуть прибавить усилий и расследовать. Генпрокурор все отложил и начал заниматься политикой", - добавил нардеп.

По его словам, все члены группы "Доверие" (17 депутатов) ранее подписали постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179638
 
 
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"Доверие" будет голосовать за недоверие. Как-то не по фень-шую
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рябакепка ніучом невинуватий!
Він хоче у Францію, до родини, до дружини))
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В целом его понять можно. Зря он только в шельмовстве с делом Шеремета замарался вместе с ЗЕ и Аваковым.
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Не только Шеремета, но и ряд других дел.
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Не трогайте рябошапку он порохобот и голосовал за Петра Алексеевича!!! Депутатская группа "Доверие" заявила, что будет голосовать за выражение недоверия Рябошапке - Цензор.НЕТ 2830
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Не очікував , що шахов вступиться за волонтерів . Він же риг порошенківський , люто ненавидить Україну і українців .
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по неписанным правилам- сраная метла и вытолкать
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Если стране полезно - в отставку. Нам с Парижем не по пути.
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Наконец то вбивцу бацьки 4-х диток Стерненко, розбийника та вора Свинарчука и толстого шоколадного Папу приземлят на нары.
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от зЭ гидота...

Зеленский: Рябошапка - это вопрос не ко мне....- а до кого ...
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До Рады, до ПЕСыкив, они назначают. Пора бы знать это, как гражданину Украины.
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Кстати заметил, стало мало порохоботов. Такие события происходят, а они молчат. Ау, куда вы все подевались? Когти рвете уже?
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Сглазил, блин...
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Мало порохоидиотиков, что вам не нравится? Вы же первые голосили, профаны, а теперь когда меняют опять не так, ну не будет уже дураков, которые будут поклонятся барыге. Если придут другие то побыстренькому всех в каталажку. Так будет, молитесь на нынешних, они вас оберегают.
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их все устраивало. этот черт блокировал все производства, явно был куплен с потрохами
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Думка підлукашенківців дуже важлива для нас)))
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Рябошапка таки вовремя сообразил что если подмахнёт "подозрение" Пороху, то может лишиться вида на жительство во Франции.
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Хорошо, если только вида на жительство.
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И.О. Голобородько требует крови ! Народу нужно показать решительную борьбу...И не важно чья это кровь ,главное шоб была!
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чтоб вы все были выметены из под купола как можно быстрее , уроды!
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Одни "Слуга народу", другие "Доверие", третьи "Батькивщина"... Но как пел поэт, - " Ваши рожи и хари не скрыть под вуалями..."
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