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 Политика Украины
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 С событиями в Новых Санжарах разберутся правоохранители. Это было искусственное блокирование, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что с блокированием приезда в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев разберутся правоохранители, и уверен, что подавляющее большинство местных жителей был рады помочь своим согражданам.

"Хочу поблагодарить отдельно Нацгвардию, МВД, министра внутренних дел, главу Полтавской обладминистрации. Эта ситуация была ему проверкой, и в этой области у нас точно крепкий парень. Также хочу поблагодарить Минздрав", - сказал он в четверг во время общения с украинскими и иностранными гражданами, которые находились на обсервации в медцентре "Новые Санжары", передает Цензор.НЕТ.

Зеленский также поблагодарил местное население Новых Санжар. "Вы знаете, что было искусственное блокирование. Там уже разберутся правоохранительные органы с этим вопросом. Но я уверен, что здесь большинство, почти все местные жители понимают, что к ним приехали их украинцы", - указал он.

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Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3179637
 
 
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а "дядя Петя" отвечает: "Беги, Вовочка, беги! Самое время. Дальше могут и побить"
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А як пацанва балується, коли порнофільми дивиться? Кіяа може розповісти теж. 😁
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Разберутся. И выйдут на свой же след
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От сказав геніяльний бубочка, що це були штучні заворушення - то так воно значить і є!
Зеленський ніколи не брехав і не бреше!!!!
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Знову піар.Чим ці люди заслужили,щоб до них президент приїжджав? Сиділи до останього в Китаї,а потім Україна рятуй.Так то всі ці завробітчани кажуть,нафіг мені ця Україна потрібна,а коли припече,то згадують про неї.
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Точно, это вам не ленточки перерезать на открытии потрохом автобусной остановки))
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Емм, так уже ж встановили особи тих, хто кидав каміння і бився з мєнтами. І це місцеві - вони потім навіть інтерв'ю вже подавали (і виявилося, що інтєлєхту там 0 - не дивно, що 86% в Нових Санжарах за Зе проголосували)...
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Американцы развернули мобильный госпиталь для своих эвакуированых граждан на военной базе, Австралия вообще на острове , а ЗЕбилы хотели розместить вывезеных из Уханя в санаториях размещенных в густонаселенных местах ! И ещё удивляются что люди вышли на протесты !
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Ага и в Черновцах скот сборища организовывал тоже искусственно. Не надо жопу скоту животному прикрывать, чтобы перед Западом стыд замулить - правда она правда и есть. А правда такая: значительная часть социума - животно-шкурный скот, которому плевать на всех и вся, кроме себя! А кто такое прикрывает - тот тоже *****!
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Сегодня у Вовы дневной квартал.
Бенефис с выходом але-оп.
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а буба не хочет подвиг совершить, в резину-водолазку одеться и косануть,
на ссыкоте 5й раз?
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какой през такая и его имбецильная команда. косяк правительства а виновны жители.
бубочка, пора паковать чемоданы, коль нет мозгов править в государстве. )))))
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Та ясно,заслані козачки авакова спровокували і тепер правоохоронці авакова розберуться.Ну просто чудово,все хорошо прекрасная маркиза...
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Ясен пень, что это было искусственное блокирование.
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