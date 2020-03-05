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Все про:ГПУ (9590) отставка (2544) реформы (3485) Рябошапка Руслан (321) Слуга народа (711) Корниенко (151)

 Застопорилась реформа Генпрокуратуры и не выдвигались подозрения, - "слуга народа" Корниенко о претензиях к Рябошапке

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что генерального прокурора Руслану Рябошапку нужно уволить из-за того, что замедлилась реформа прокуратуры и не выдвигаются подозрения.

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, комментируя претензии к Рябошапки, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ну, реформа. Надо проаудиировать, что там происходит. Она немножко застопорилась, там есть много нюансов. Также сама разработка этой реформы может где-то была не очень удачной. Хотя, мы за это голосовали, но с себя ответственности не снимаем... Это также те претензии, которые высказывали Офису генерального прокурора со стороны других силовых структур вчера о том, что не выдвигаются подозрения - там сотнями, десятками", - сказал Корниенко.

Он отметил, что также Офис генерального прокурора вел слабую коммуникацию.

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На вопрос о том, как застопорилась реформа, Корниенко ответил: "Она долго идет, идут переаттестации. Мы рассчитывали, что они закончатся хотя бы до нового года. А в марте еще конца и края не видно. Много прокуроров отсуживают переаттестацию. То есть она так немножко застопорилась".

Напомним, сегодня Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта в 18:30 для рассмотрения проекта постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.

Источник: https://censor.net.ua/n3179636
 
 
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якось так підозріло не висувалися підозри ..головним ворогам зеземанди.
Тому цей прокурор не підходить!!
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А ХОЧА Б ЩОСЬ зєбуїни не зробили через зєліну дупіту?
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ЗЕбіли вперто штовхають Україну в прірву, а зебелоїдам то подобається.
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Приватизированый Вовкой Генпрокурор не выполнил обещалку посадить Порошенко
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АРАХАМИЯ оказался смелее и сказал прямо!
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так есть за что- аж на 300 лет
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Что-то застопорилось... Ну, мы это... Ответственности не снимаем... Ага... Сами за это голосовали...Короче застопорилась - проблеял глава зебильной "партии" либеро-социо-украиноцентрист Корниенко.
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кто не побоится и посадит порошенко и его свинярчуков-настоящий прокурор,а ведь америка и европа не разрешают его посадить- ведь эта шайка выполняла все, что им скажут, а взамен им разрешили грабить страну
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Скорее, порошенко не зря колесил по Европам, убеждая наивных европейцев, что его политически преследуют.
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Порохоботы обзывали Рчбошапку последними словами, теперь внезапно он стал 'хорошим генпрокурором'
Просто порошенкой движет страх, что может прийти кто -то типа Лауры Ковеши или Сакварелидзе.

Поэтому произошло такое переобувание налету
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с рябо шапкой шайка договорилась, вот поэтому сейчас орут-каравул
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Зе среагировал вовремя. Генпрокурор - это очень сильная фигура. Должен быть смелым, независимым и незаангажированным. Рябошапка не был смелым. Этого уже достаточно, чтоб его уволить.
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рябая шапка был вообще никаким, пустое место с чубчиком
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Школу прогуливаешь, решил здесь блеснуть своим А1 уровнем?
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Помесь бомжа, алкаша и слуги урода.
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Да купил Потрох Рябошапку с потрохами...надо же как-то домишко во Франции на что-то удерживать.
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правильно купили свинярчуки рябошапку ,
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Охохох, запасаемся попкорном! Будут сажать жирного шоколадного Папу скоро!
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