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 Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак

Полномочия начальника Генерального штаба и главнокомандующего Вооруженных сил Украины будут обнародованы, когда их утвердит президент Украины Владимир Зеленский, сообщил начгенштаба Руслан Хомчак.

"Функции все будут, когда утвердит президент эти функции. Он утверждает (их. - Ред.). Тогда они будут известны.... Но давайте, пока не будет принято решение тем, кто должен его принять, мы не будем их говорить", - сказал он журналистам после церемонии вручения дипломов выпускникам учебной программы для высшего военного руководства "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Хомчака, разделение этих должностей необходимо, поскольку Украина идет по пути евроинтеграции и чтобы работа обеих должностных лиц была более эффективной.

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"Это выгодно Вооруженным силам Украины, это выгодно Государству Украина. У нас идет реформа. Реформа сегодня практическая. Она сегодня открывает перед нами новые изменения и одно из изменений, которое должно быть - разграничения полномочий начальника Генерального штаба и главнокомандующего", - пояснил он.

Хомчак добавил, что, так как Украина идет и развивается в европейском направлении, это разграничение необходимо для того, чтобы каждый выполнял конкретный функционал, выполнял его качественно, и чтобы был результат работы как одного, так и другого должностного лица.

Источник: https://censor.net.ua/n3179633
 
 
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А ведь 29 числа не поверили в эту инфу. Ну и что теперь?

Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1665
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Треба, насамперед, відмежувати бубочку від армії.
Як може цей типочок щось затверджувати чи погоджувати, якщо Збройні сили від нього, як Кацапетовка від Нью-Йорка?
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