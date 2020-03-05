 Полномочия начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ после разделения должностей обнародуют, когда их утвердит Зеленский, - Хомчак

"Функции все будут, когда утвердит президент эти функции. Он утверждает (их. - Ред.). Тогда они будут известны.... Но давайте, пока не будет принято решение тем, кто должен его принять, мы не будем их говорить", - сказал он журналистам после церемонии вручения дипломов выпускникам учебной программы для высшего военного руководства "Стратегическое лидерство: сектор безопасности и обороны Украины" в Киево-Могилянской бизнес-школе в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Хомчака, разделение этих должностей необходимо, поскольку Украина идет по пути евроинтеграции и чтобы работа обеих должностных лиц была более эффективной.

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"Это выгодно Вооруженным силам Украины, это выгодно Государству Украина. У нас идет реформа. Реформа сегодня практическая. Она сегодня открывает перед нами новые изменения и одно из изменений, которое должно быть - разграничения полномочий начальника Генерального штаба и главнокомандующего", - пояснил он.

Хомчак добавил, что, так как Украина идет и развивается в европейском направлении, это разграничение необходимо для того, чтобы каждый выполнял конкретный функционал, выполнял его качественно, и чтобы был результат работы как одного, так и другого должностного лица.